Barcelona SC empató contra Independiente del Valle en el partido diferido del primer hexagonal de la LigaPro y comprometió seriamente su chance de meterse a la siguiente Copa Libertadores. Aunque todavía no es imposible, ahora el club necesita estos resultados.

¿Qué necesita Barcelona SC en la Copa Libertadores?

Barcelona SC tiene 3 partidos todavía en la LigaPro y está a 4 puntos de los cupos a Copa Libertadores. Por lo cual, en estos 3 encuentros el club amarillo necesita los siguientes resultados, ya que no depende de sí mismo al ser último en el hexagonal final:

Al menos 7 puntos de 9

Que Aucas no gane ninguno de los 3 partidos

Que Liga no sume 6 puntos de 9.

Que Católica sea tercero perdiendo la Copa Ecuador y los amarillos cuartos

A Barcelona SC solo le sirve ganar al menos 2 de los 3 partidos que tiene pendientes, uno de ellos contra Aucas. En ese caso superaría al ‘Papá’ en la tabla de posiciones. Si Aucas pierde con Barcelona SC, pero gana uno de sus siguientes partidos se hace inalcanzable para el ‘Ídolo’.

Por otro lado en la ecuación también entra Liga de Quito, el ‘Rey de Copas’ está a 3 puntos de Aucas, y si llega a sumar 2 victorias deja también a Barcelona SC fuera de cualquier pelea por ese cupo.

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A Barcelona SC solo le sirve que el tercero en el hexagonal final sea Universidad Católica siempre y cuando los amarillos sean cuartos. La ‘Chatoleí’ ya consiguió su pase a Copa Libertadores por la Copa Ecuador y si sale tercero en LigaPro usaría esa plaza de clasificación, para esto también tiene que perder la Copa Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC en la LigaPro?

La realidad es que Barcelona SC ya no depende de sí mismo para entrar a Copa Libertadores, incluso ganando los 3 partidos que le quedan se puede quedar fuera. Por lo cual, ante Aucas este sábado, 28 de noviembre de 2026, será una final para los amarillos.

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En síntesis:

Barcelona SC necesita sumar al menos 6 de 9 puntos para clasificar a Copa Libertadores .

necesita sumar al menos para clasificar a . 4 puntos separan a Barcelona SC de los cupos internacionales tras empatar con Independiente del Valle .

separan a de los cupos internacionales tras empatar con . Sábado 28 de noviembre de 2026 jugará Barcelona SC ante Aucas en la LigaPro.