Este es el artista que canta en el Show del medio tiempo de la final de la Copa Libertadores.

Por primera vez en la historia de la final de la Copa Libertadores se realiza un show en el entretiempo. Al estilo del Mundial 2026 y también de los mejores espectáculos de la NFL. Por lo cual, el fútbol va avanzando más a este tipo de estrategias.

¿Quién es el cantante del Show del medio tiempo en la final?

La CONMEBOL confirmó que el cantante del Show del medio tiempo en la final de la Copa Libertadores es el DJ de Brasil Pedro Sampaio. El brasileño tendrá la responsabilidad de animar a las hinchadas en esa tensa espera entre el primer y segundo tiempo, el show durará 7 minutos.

La CONMEBOL también avisó que, a diferencia de otros espectáculos, este no se realizará en la cancha sino fuera del campo de juego para respetar los tiempos de juego y no se tenga que alargar el entretiempo de esta final histórica entre brasileños y argentinos.

“El show tendrá una duración de siete minutos y se desarrollará fuera del campo de juego, respetando los tiempos deportivos y manteniendo al fútbol como el gran protagonista de la noche”, reveló en un comunicado la CONMEBOL.

Se define al campeón de la Copa Libertadores. (Foto: @Libertadores)

¿Qué canal pasará toda la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores comenzará desde las 15H00 (EC-CO); 17H00 (ARG y BRA) y el partido se podrá ver por ESPN y también el plan premium de Disney+.

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