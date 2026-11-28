Palmeiras y Estudiantes de la Plata definen al campeón de la Copa Libertadores y estas serían sus alineaciones para el partido.

Palmeiras y Estudiantes de la Plata definen al nuevo campeón de la Copa Libertadores. Brasileños y argentinos llegan a Montevideo con sus mejores jugadores y a buscar la gran chance de ser el nuevo monarca del torneo de la CONMEBOL.

Alineaciones de Palmeiras y Estudiantes de la Plata

Estas son las alineaciones de Palmeiras y Estudiantes de la Plata para la final de la Copa Libertadores:

Alineación Palmeiras: Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez, Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López, Vítor Roque

Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez, Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López, Vítor Roque Alineación Estudiantes de la Plata:Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Guido Carrillo

¿Qué canal pasa la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores comenzará a las 17H00 (Montevideo-Uruguay); 15H00 (Ecuador y Colombia). Y se podrá ver por la señal de ESPN o en el plan premium de Disney+.