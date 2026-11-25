Reflejos de otro planeta en La Bombonera. Mira la increíble triple salvada de Álvaro Montero con Boca que ya supera las 54.000 vistas.

Boca Juniors no para de ganar y sigue caminando a paso firme durante el Torneo Clausura 2026 del fútbol de Argentina. Una vez más, Álvaro Montero mostró que anda con la confianza por todo lo alto, e hizo una triple salvada en el partido contra Independiente Rivadavia que llegó a más de 54.000 reproducciones.

Montero venía de no tener una actuación tan buena en la victoria 2-0 de Boca contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. Más allá de no tener que intervenir mucho porque el equipo brasileño no tuvo ninguna ocasión clara de gol, el arquero colombiano estuvo impreciso con el balón y propició un ataque rival.

Luego del título de Copa Sudamericana, Boca Juniors saltó a la cancha del estadio ‘La Bombonera’ para disputar contra Independiente Rivadavia una de las llaves de octavos de final del Torneo Clausura. El primero en llevarse una ovación de los hinchas fue Álvaro Montero y el preámbulo perfecto para su triple salvada estaba servido.

La triple salvada de Álvaro Montero que le da la vuelta al mundo

La tajada de Montero en Boca Juniors. (Foto: X)

El reloj del partido apenas marcaba que estaba por llegar el cuarto minuto del primer tiempo cuando Milton Delgado perdió un balón que dejó a Luis Sequeira de frente el arco. ¡Pum! Salió un remate potente que Montero sacó con el brazo izquierdo. Primera salvada. Quedó el balón en el área y el arquero colombiano impidió que Alex Arce rematara no una, sino dos veces para completar una triple salvada con más de 54.000 reproducciones. ¡Video!

¡RESPONDIÓ ÁLVARO! Montero salvó a Boca TRES VECES en la primera chance que tuvo Independiente Rivadavia.



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El puntaje de Álvaro Montero en la victoria de Boca contra Independiente Rivadavia

En la victoria 2-0 contra Independiente Rivadavia, que le dio la calificación a Boca Juniors a los cuartos de final del Torneo Clausura, Álvaro Montero recibió una calificación de 7.3 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, por dos paradas y 20 de 26 pases precisos.

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