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Palmeiras y Estudiantes de La Plata ya conocen la sede de la final de la Intercontinental ante PSG

Se confirmó la sede la final de la Intercontinental ante PSG. Palmeiras y Estudiantes de La Plata tienen hoja de ruta para medirse con Luis Enrique.

Se confirmó la sede para la final de la Intercontinental.
© GETTYSe confirmó la sede para la final de la Intercontinental.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores. Llegará a finales del mes de noviembre y con la posibilidad de clasificar a la Intercontinental. Qatar volverá a ser la sede de un trofeo donde el vencedor del gran torneo de la CONMEBOL buscará el primer trofeo frente al campeón de la UEFA Champions League en más de una década. El Paris Saint-Germain será el oponente en la definición del certamen.

La página oficial de la Copa Intercontinental confirmó a Qatar como el hogar del torneo. Habrá partidos durante los días 9, 12 y 16 de diciembre, con la final disputándose en el Estadio Ahmad bin Ali. Recordemos que el torneo no se disputará durante solo una semana y ya ha tenido sus primeros compromisos desde el pasado mes de agosto.

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A la espera de saber quién se consagra como campeón de América, tanto Estudiantes de La Plata como Palmeiras ya saben que el próximo 9 de diciembre empieza el camino rumbo a la jornada contra el Paris. En dicha fecha, el ganador de la Copa Libertadores de América se medirá ante el Toluca como vencedor de la CONCACAF Champions Cup en el Duelo de las Américas. 3 días más tarde el vencedor tendrá que medir fuerzas ante Mamelodi de África.

La final ha quedado estipulada para el miércoles 16 de diciembre en Doha. Será cuando veremos a Estudiantes de La Plata, Mamelodi o Palmeiras medirse contra el Paris Saint-Germain por el título de la Intercontinental 2026. Recordemos que la CONMEBOL no se queda con un título de estas características desde la victoria del Corinthians ante el Chelsea en el Mundial de Clubes del año 2012.

Estudiantes eliminó a Flamengo en semifinales de la Libertadores: GETTY

Estudiantes eliminó a Flamengo en semifinales de la Libertadores: GETTY

Estudiantes o Palmeiras tendrán la posibilidad de levantar 4 trofeos en este camino. El primero se dará el 28 de noviembre con la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo. Tras ello llegará el Duelo de las Américas del 9 de diciembre ante Toluca. Luego, podrán también ganar la FIFA Challenger Cup ante Mamelodi antes de medirse con el PSG por el título de campeón Intercontinental 2026.

Datos claves

  • Qatar albergará la final de la Copa Intercontinental 2026 el 16 de diciembre.
  • Palmeiras y Estudiantes de La Plata definirán al clasificado sudamericano en la Libertadores.
  • Paris Saint-Germain espera directamente en la final del torneo en Doha.
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Lucas Cárdenas Utrilla
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