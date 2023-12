El paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus ya quedó bastante atrás después de que saltara al Manchester United, para un segundo proceso para nada exitoso, y, más recientemente, recalara finalmente en el Al Nassr de la Liga Pro Saudí. No obstante, hay un reclamo que el portugués le está realizando al club de la Serie A de Italia que todavía los tiene atados.

Según publicó recientemente La Gazzetta dello Sport, CR7 exige que se le paguen 19 millones de euros que todavía le estarían adeudando desde la institución de Turín. Lo curioso es que la directiva de la Juve no niega que exista ese saldo pendiente, pero como explicación a su mora alega que, en su momento, interpretaron que el depósito del monto señalado quedaba sin efecto por la transferencia al Manchester United antes del cumplimiento de su contrato.

Claramente, Cristiano Ronaldo no lo entiende de esta manera, por eso su grupo de abogados se ha presentado en los tribunales para dar funcionamiento a su queja. Desde el lado de futbolista sostienen que en ningún momento se hizo algún tipo de aclaración a raíz de perdonar los 19 millones de euros, monto correspondientes al salario que no se depositó durante la finalización de la temporada 2020/2021.

De acuerdo a la versión de la Juventus, Cristiano Ronaldo cedió esa parte una vez que se concretó la operación que permitió su retorno a Old Trafford. Frente a las posturas tan contrapuestas, el conflicto fue derecho a la justicia. Por su parte, los abogados de la Vecchia Signora presentaron en esta semana una serie de documentos. La sentencia estaría en abril del 2024.

La Juventus afrontó un proceso similar con Paulo Dybala

Con Paulo Dybala, la Juventus transitó un conflicto similar al que ahora se le presentó con Cristiano Ronaldo. El jugador argentino denunció el atraso del pago de su salario, el cual terminó en una investigación de las fuerzas italianas que investigaron las razones de la mora. Finalmente, la Joya, ya como jugador de la Roma, percibió los tres millones que reclamaba.

“Cuando hicimos el acuerdo para el cambio de salario, sabíamos que si yo todavía tenía contrato, los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores, si me iba, en cambio, tenían que pagarme inmediatamente. Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos. Si no, mi abogado hará las solicitudes por escrito, aunque espero que no llegue tan lejos. Quiero que me devuelvan mi dinero pero sin presentar ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”, declaró en su momento el campeón del mundo, dando a las claras que este tipo de problemas son frecuentes en la Vecchia Signora.

El paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus

Cristiano Ronaldo arribó a la Juventus después de la Copa Mundial de Rusia 2018. Con la camiseta del conjunto de Turín jugó, entre diferentes competencias, un total 134 partidos con los que anotó 101 goles. Fue campeón de dos Serie A, dos Supercopas de Italia y de una Copa Italia.