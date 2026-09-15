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Mayton Perea es el nuevo ecuatoriano en la UFC y ganó esta fortuna en su nuevo contrato

Ecuador suma un nuevo representante en la UFC con Mayton Perea, quien noqueó a su rival en el Dana White's Contender Series

Ecuador tiene un nuevo representante en la UFC
© @UFCEspanolEcuador tiene un nuevo representante en la UFC

Este martes 15 de septiembre de 2026 Ecuador sumó un nuevo representante en la UFC, después de que Mayton Perea ganara su combate en el Dana White’s Contender Series. El tricolor fue contundente contra su rival y lo noqueó en el primer asalto en el Peso Wélter.

El K.O. de Mayton Perea

Perea salió con todo para ganarse ese contrato tan deseado en la UFC y el ecuatoriano noqueó a su rival con un gran golpe con su mano derecha. Mayton se une a una larga legión de peleadores ecuatorianos que ahora brillan en la empresa la MMA.

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Mayton Perea llegaba a este combate tras un campamento muy largo en Ecuador y con toda la intención de hacer historia. Incluso hasta Dana White estuvo en el evento y vio la pelea del tricolor. Su reacción al noqueo del tricolor lo dijo todo ante las cámaras.

El contrato de Mayton Perea en la UFC

Mayton Perea ahora ha ganado un contrato para tener varias peleas en la UFC y también el ecuatoriano se podría llevar un bono de desempeño, tras el épico K.O. ante su rival.

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Los peleadores ecuatorianos en la UFC

Ahora mismo Ecuador tiene en la UFC a 5 representantes, siendo ya una legión muy importante en la empresa y que demuestra como el MMA crece como deporte de élite en Ecuador. Estos son los peleadores tricolores en la empresa:

  • Chito Vera
  • Michael Morales
  • Adrián Luna
  • Carlos Vera
  • Mayton Perea

En síntesis:

  • Mayton Perea ganó un contrato en la UFC tras noquear en el primer asalto.
  • 15 de septiembre de 2026 fue la victoria del ecuatoriano en el Contender Series.
  • Cinco peleadores ecuatorianos integran actualmente la lista oficial de competidores en la UFC.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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