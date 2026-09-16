Se reveló el “culpable” de que Juan Guillermo Cuadrado no fiche por el DIM

Con el DIM muy interesado, Cuadrado eligió a Millonarios y ahora se revela el culpable de esa decisión.

Juan Guillermo Cuadrado no dudó y respondió en rueda de prensa con el verdadero motivo por el cual no terminó llegando al DIM. El histórico de la Selección Colombia sorprendió a todos en el mercado con su histórica decisión de llegar a Millonarios.

Cuadrado no dudó y comentó que faltó ese “interés” que Millonarios sí le acabó mostrando. En otra parte, también es “culpa” de Juan Fernando Quintero, puesto que, según reveló el ‘Panita’ desde Medellín le comentaron que el esfuerzo hecho por el ex River Plate era muy importante.

“DIM tenía la primera opción. Me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer. Nunca hubo una propuesta. Millonarios me demostró que me quería. Uno puede decir que quiere alguien, pero si no hace el intento…”, sentenció Cuadrado.

Ahora, Cuadrado se tendrá que enfrentar a un DIM que también se reforzó con todo en la Liga de Colombia. El ‘Poderoso’ fue al mercado y se quedó con jugadores como Juan Fernando Quintero y también Jackson Martínez, el histórico delantero.

🎙️Cuadrado: “DIM tenía la primera opción. Me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer. Nunca hubo una propuesta. Millonarios me demostró que me quería. Uno puede decir que quiere alguien, pero si no hace el intento…” pic.twitter.com/V3u9kpTPF9 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 16, 2026

Juan Guillermo Cuadrado regresó a Colombia cuando se especulaba que su futuro podría seguir en Europa o hasta en la MLS. No obstante, su fichaje supone también un salto de calidad para Colombia y se une a lo que hizo James con Atlético Nacional.

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El contrato de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado firmó con Millonarios un contrato hasta mediados de la temporada 2027. El jugador de 38 años llega al equipo ‘Embajador’ buscando la victoria que lo lleve a conseguir un campeonato local.

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