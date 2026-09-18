Chito Vera va por revancha en la UFC, defender su legado y hacer historia: “Lo único que importa es ganar…”

Conoce los detalles de actual momento de Chito Vera, su presión y preparación para la siguiente pelea en UFC y también de qué equipo es hincha.

Marlon “Chito” Vera es el máximo referente de Ecuador en la UFC, la empresa más grande de MMA en el Mundo. El tricolor, con trabajo y esfuerzo, se ha ganado un lugar en la historia de este deporte a nivel mundial. Cada vez que el tricolor sale al octágono el país se “paraliza” como cuando juega la Selección de Ecuador en sus diferentes partidos.

Con un Ecuador orgulloso y nada indiferente a cuando sale al octágono, Chito Vera sabe lo que representa para el país y para los otros peleadores que sueñan con llegar a sus hazañas. El tricolor nuevamente saldrá a pelear este fin de semana y quiere terminar con su mala racha.

A sus 33 años, Chito Vera ya tiene un legado ganado en la MMA y en la UFC, sin embargo, las derrotas han tocado a su puerta y le han dejado un mal sabor de boca en estos últimos años. La pelea contra Charles Jourdain puede decidir mucho en el futuro del orgulloso peleador nacido en Chone-Manabí.

Entrevista completa a Chito Vera con Bolavip

– ¿Como estás Chito, a poco de tu regreso al octágono para pelear con Charles Jourdain?

– Ya ahorita haciéndo lo más duro, ¿no? Bajando de peso, haciendo los últimos entrenamientos, pero ya todo leve. Y bien, me siento contento, me siento fuerte y se ha hecho un buen campamento.

– ¿Cómo cargas con la derrota en estos últimos meses?

– Pues, siempre es difícil. Es difícil una mala racha. Es fácil cuando todo sale bien, es fácil estar motivado, es fácil creer más. Pero al final del día es la vida, ¿no? Y hay que luchar, hay que tratar de hacer cambios lo mejor posible para volver a ganar. Yo creo que ese es el tipo de retos que la vida trae. Así es esto, a veces tienes que apretar, tienes que buscar la mejora, y yo creo que he hecho todo lo que está a mi alcance para poder arreglar las cosas.

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– ¿Cambiaste de entrenador, al dejar a Jason Parillo, para trabajar con Raúl Rosas, qué se ha movido en tu metodología?

– Nueva experiencia, nuevo campamento. Antes de aceptar una pelea, entrené varios meses para obviamente asentarnos como equipo, como compañeros. Y realmente ha sido muy bueno. Tienen un buen equipo, nos llevamos muy bien. Es una gran experiencia con lo fuerte que ellos vienen, es un buen mix.

Chito Vera hizo historia para Ecuador en la UFC. (Foto: GettyImages)

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– ¿Volveremos a ver al Chito Vera de los grandes highlights ahora que quieres retomar el estilo de tus primeras peleas?

– Ese es exactamente mi plan. Traje a mi entrenador de kickboxing antiguo, traje a mi entrenador de lucha antiguo y me siento bien. En los últimos sparrings he estado usando todo, mi cuerpo se siente fuerte y realmente espero una pelea muy buena de mi parte

Los riesgos de enfrentar a Charles Jourdain y el futuro de su carrera

– ¿Charles Jourdain es un peleador al que le gusta mucho el ataque aéreo, y gastar al rival, cómo crees que influya tu cardio que es uno de los mejores en UFC?

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– Pues el cardio siempre ha sido una buena arma, pero hay que usarlo. Hay que poner presión y tengo que salir bien activo desde el comienzo. Me he preparado fuerte, para que mi cuerpo tenga aire y fuerza por 15 minutos. Me siento muy confiado en esa parte.

– ¿Tu campamento fue pensado en estas variantes de Jourdain?

– Traje varios kickboxers muy buenos al gimnasio e hice mucho sparring de kickboxing. Después traje a varios peleadores de MMA que son altos, largos, y realmente se hizo un buen trabajo. Creo que estoy preparado para cualquier escenario y el día sábado se verá todo eso.

– ¿Jourdain viene con 3 victorias seguidas, pero nunca te ha enfrentado, para quién es la presión?

– La presión siempre va a estar ahí. Al final del día, la presión viene para el que va ganando, de mantener su racha, y en mi caso, la presión está en que esta pelea puede dictaminar mucho de mi futuro. He puesto todo de mí para que esto salga y se ha hecho un trabajo muy fuerte y largo para llegar al 100. Ahora solo hay que salir y dar todo. No esperar mucho y no dudar, porque ahora no hay tiempo para eso.

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– ¿Qué es más importante para ti ahora, el ranking o ganar la pelea?

– Ahora lo único que importa es ganar. Realmente, el resto simplemente vendrá solo, pero donde estoy en este momento es ganar, no tengo otra opción.

– ¿Estás consciente del gran legado que has dejado en Ecuador por tu paso en la UFC?

– La verdad que sí. Entiendo lo que he hecho, entiendo que las nuevas generaciones en algún momento me vieron hacer esto, vieron el éxito, vieron lo que llegué a causar en Ecuador fuera del fútbol. Es algo que me motiva. Cuando veo a un peleador nuevo, realmente, me da emoción, me recuerda a cuando yo veía a Georges St-Pierre o a Jon Jones y decía: ‘yo algún día quiero ser así, algún día quiero que un país entero vea un referente’. Aposté al deporte, me aposte a mí. Y hubo un momento en el que se hizo muy nacional. Cuando yo peleo, sigue siendo así.

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Me da mucho orgullo que pude aportar con algo a un país donde tal vez no había este deporte y hoy en día ya está dando frutos. Eso me motiva. Por eso siempre trato de liderar con el ejemplo, con trabajo fuerte, mantener una carrera limpia, sin escándalos, sin dar positivos en las pruebas de droga y mantener una vida tranquila fuera del octágono. Simplemente que la gente vea, que no todo es una burbuja, que hay que trabajar fuerte y que este es un deporte que si no te pones serio, las consecuencias pueden ser feas. Estoy contento por lo que los otros ecuatorianos hacen.

Chito Vera estuvo peleando por el campeonato de Peso Gallo en la UFC. (Foto: GettyImages)

– ¿Cuál podrías decir qué es tu equipo favorito en Ecuador?

Pues como nací en Chone, obviamente al comienzo yo decía que el Grecia de Chone. Pero Chone es un pueblo bastante pequeño donde tal vez no llegue tanto la tecnología o los entrenadores. De ahí, cuando nos movimos a Guayaquil, crecí con Emelec. Mi lado de la familia, todos eran de Emelec, el otro lado todos eran de Barcelona. Ya cuando empecé a crecer en el deporte y me empecé a hacer amigo de los futbolistas, yo colecciono las camisetas. Me han traído camisetas de Emelec de regalo, de Barcelona, de la Liga. Ahora simplemente cualquier amigo mío que juegue en cualquier equipo, yo uso su camiseta. No mucha gente hace eso por críticas o porque la otra mitad del país se le tira encima, pero yo por ese lado no tengo problema. Puedo usar la de Barcelona un día y la de Emelec el otro día y estoy apoyando a un amigo deportista. Creo que soy el único que puede hacer eso, entonces ¿por qué no?

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– Un mensaje final para Ecuador

Pues las gracias. Muy agradecido por el cariño de un país pequeño pero que tiene gente que sueña en grande, que ha dejado a su familia por un mejor futuro, y sí se puede. Estoy muy preparado y esperen lo mejor de mí esta vez. He hecho cambios, me he esforzado mucho y este fin de semana es una pelea y un paso muy importante para mi vida y mi carrera profesional.