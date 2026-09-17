¡Última hora! Esta es la lista de convocados de la Selección Colombia para sus amistosos

Estos son los convocados de la Selección Colombia para jugar los amistosos de esta fecha FIFA.

Este jueves 17 de septiembre se reveló la lista final de la Selección de Colombia para jugar los partidos amistosos de esta nueva fecha FIFA. Con la gran ausencia, consensuada, de Luis Díaz, Néstor Lorenzo anunció una nueva lista con varios nombres.

Los convocados de la Selección Colombia

Estos son los convocados que Néstor Lorenzo reveló en la lista de la Selección de Colombia:

Arqueros:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Aldair Quintana

Defensas:

Davinson Sánchez

Álvaro Angulo

Edier Ocampo

Kevin Andrade

Jhon Lucumí

Daniel Muñoz

Roger Caicedo

Samuel Velázquez

Volantes:

Richard Ríos

Daniel Arcila

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jhon Solis

Juan Manuel Rengifo

Kevin Castaño

Jaminton Campaz

Matías Orozco

Yaser Asprilla

Delanteros:

Carlos Gómez

Juan Camilo Durán

Kevin Viveros

Oscar Perea

Luis Suárez

Los convocados de Colombia para la fecha FIFA. (Captura de pantalla)

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos, contra México (26 de septiembre), contra Paraguay (2 de octubre) y contra la Selección de Perú (6 de octubre).