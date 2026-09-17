¡Última hora! Esta es la lista de convocados de la Selección Colombia para sus amistosos

Este jueves 17 de septiembre se reveló la lista final de la Selección de Colombia para jugar los partidos amistosos de esta nueva fecha FIFA. Con la gran ausencia, consensuada, de Luis Díaz, Néstor Lorenzo anunció una nueva lista con varios nombres.
Los convocados de la Selección Colombia
Estos son los convocados que Néstor Lorenzo reveló en la lista de la Selección de Colombia:
Arqueros:
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Aldair Quintana
Defensas:
- Davinson Sánchez
- Álvaro Angulo
- Edier Ocampo
- Kevin Andrade
- Jhon Lucumí
- Daniel Muñoz
- Roger Caicedo
- Samuel Velázquez
Volantes:
- Richard Ríos
- Daniel Arcila
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- Jhon Solis
- Juan Manuel Rengifo
- Kevin Castaño
- Jaminton Campaz
- Matías Orozco
- Yaser Asprilla
Delanteros:
- Carlos Gómez
- Juan Camilo Durán
- Kevin Viveros
- Oscar Perea
- Luis Suárez
Los convocados de Colombia para la fecha FIFA. (Captura de pantalla)
¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?
En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos, contra México (26 de septiembre), contra Paraguay (2 de octubre) y contra la Selección de Perú (6 de octubre).
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