De Millonarios a la Selección: Néstor Lorenzo cambia parte de su cuerpo técnico

Néstor Lorenzo tiene oficialmente cambios en su cuerpo técnico y se sumó un ex directivo de Millonarios a la Selección Colombia.

La Selección Colombia comienza una nueva etapa después del Mundial de 2026 y Néstor Lorenzo confirmó cambios en su equipo de trabajo. El entrenador argentino anunció la incorporación de tres nuevos integrantes para fortalecer el cuerpo técnico de la Tricolor.

Los nuevos nombres son José María Bazán, Cristian Osorno y Ariel Cerulli, quienes se sumarán al proyecto liderado por Lorenzo. El anuncio se realizó durante la rueda de prensa posterior a la presentación de la convocatoria para los próximos partidos amistosos.

Cristian Osorno es uno de los nombres que más llama la atención por su reciente vínculo con el fútbol colombiano. El profesional trabajó en Millonarios como director de rendimiento, antes de incorporarse al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Por su parte, José María Bazán asumirá como asistente técnico. Osorno y Cerulli, en cambio, se desempeñarán como preparadores físicos para reforzar el área de rendimiento del combinado nacional.

Con estas incorporaciones, Néstor Lorenzo prepara la renovación de su equipo de trabajo para el nuevo ciclo de la Selección Colombia. Luis Amaranto Perea decidió retomar la dirección principal y se fue al DIM.

Los próximos partidos de la Selección Colombia

Colombia se prepara para disputar sus próximos partidos amistosos internacionales, entre ellos los compromisos frente a Paraguay, México y Perú que servirán como pruebas para buscar un recambio.

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