Otro campeón del Mundial enfrentaría a la Selección de Ecuador en marzo

La Selección de Ecuador sigue sumando posibles amistosos de peso tras la elección de Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador.

La Selección de Ecuador, ahora dirigida por Marcelo Gallardo, podría enfrentar a rivales de gran nivel durante la preparación para sus próximos desafíos internacionales. Dos campeones del Mundial aparecen como posibles contrincantes para la Tricolor en una fecha FIFA que se disputaría en marzo de 2027.

Una de las opciones sería Alemania según información de Mr. Offsider, después de que Jürgen Klopp considerara que Ecuador puede ser un rival atractivo para la selección germana. El entrenador alemán habría sugerido la posibilidad de volver a enfrentar a la Tricolor, destacando el nivel mostrado por el equipo sudamericano.

El encuentro podría disputarse en marzo de 2027, antes del inicio de las Eliminatorias correspondientes al siguiente proceso mundialista. Estos amistosos servirían para que Gallardo continúe construyendo su proyecto al frente de Ecuador y ya sería su tercer partido tras enfrentar a Corea del Sur y Japón este año.

Además de Alemania, Argentina sería otro de los posibles rivales para la Selección ecuatoriana, también por la presencia de Gallardo. La organización de estos compromisos todavía dependería de las conversaciones entre las federaciones y de la disponibilidad de las selecciones durante la fecha FIFA.

El antecedente más reciente entre Ecuador y Alemania se produjo en el Mundial de 2026, cuando la Tricolor consiguió una victoria por 2-1 en la fase de grupos. Aquel resultado dejó un recuerdo importante para el combinado ecuatoriano y podría ser uno de los motivos por los que Klopp considera a Ecuador un contrincante atractivo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Ecuador ganó con goles de Gonzalo Plata y Nilson Angulo en el Mundial 2026, Selección de Ecuador.

En resumen