Adrián Luna Martinetti debutó en la UFC con una derrota ante Davey Grant

Adrián Luna debutó en la UFC con una derrota ante Davey Grant. El peleador ecuatoriano tuvo su estreno en la empresa y demostró desde el primer minuto que está para grandes cosas en la compañía, pese al resultado donde ya otros tricolores brillan como ‘Chito’ Vera y Michael Morales.

El primer round fue muy dividido entre Grant y Luna. El ecuatoriano dio unos buenos golpes, pero también acabó recibiendo algunos a lo largo de los minutos. Su rival era mucho más experimentado en este tipo de eventos, mientras que era los primeros minutos para Martinetti.

Por otro lado, el segundo round fue muy diferente a los primeros 5 minutos, Luna salió más propositivo y conectó a Grant. Pero Grant respondió con contundentes patadas y rodillazos que hicieron daño al ecuatoriano; y al igual que en el primer round se adjuntó este salto.

Con esta derrota, Adrián Luna esperará los siguientes encuentros que la empresa le pueda armar en los siguientes meses y en caso de encontrar una buena campaña podría seguir sumando puntos para escalar en el ranking del peso gallo, donde está ‘Chito’ Vera.

Victoria para Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Davey Grant gana por decisión unánime 🚨#UFCVegas116 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/L8GBih4ong — UFC Español (@UFCEspanol) April 26, 2026

El tercer round favoreció al ecuatoriano que incluso derribó a su rival, pero no pudo terminarlo y llevarse el triunfo. Por lo cual, empieza su camino en la UFC con una derrota, pero dejó destellos de que puede ser un peleador a seguir en los siguientes meses.

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¿Cuántas peleas tiene el contrato de Adrián Luna Martinetti?

Tras su gran trabajo en el Dana White Contender’s Series, Adrián Luna firmó su primer contrato con la UFC, originalmente este tipo de acuerdos son por 4 combates en el octágono más famoso del mundo. No se han revelado, por cuántas firmó el ecuatoriano.

El récord de Luna Martinetti

El ecuatoriano, con esta nueva derrota, llega a 17 victorias y 2 derrotas. Es la segunda derrota en todo su historial en la MMA, pero la primera en su recorrido en la UFC.

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En síntesis:

Adrián Luna debutó en la UFC con una derrota por decisión ante Davey Grant .

debutó en la con una derrota por decisión ante . El peleador ecuatoriano registra actualmente un récord profesional de 17 victorias y 2 derrotas .

y . Luna Martinetti firmó un contrato inicial que usualmente contempla 4 combates en la empresa.