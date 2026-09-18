Duván Vergara ficharía por un grande de Colombia en el 2027

Duván Vergara podría regresar al fútbol colombiano en 2027, después de varios rumores que lo han vinculado con un posible cambio de equipo. El atacante, actualmente en Racing de Argentina, vuelve a aparecer en el radar de uno de los clubes más importantes de la Liga BetPlay.

El principal interesado sería Atlético Nacional, institución que ya habría preguntado por las condiciones para fichar al extremo. El conjunto antioqueño busca reforzar su plantilla y tendría nuevamente a Vergara entre sus alternativas, aunque todavía no existe un acuerdo entre las partes.

En sus últimos años, Vergara ha mantenido una producción ofensiva importante. Con América de Cali disputó 28 partidos y marcó 11 goles en 2024, mientras que en 2025 sumó 28 apariciones y nueve tantos. En Racing, durante 2025, registró 25 encuentros y cuatro goles, mientras que en 2026 acumulaba seis partidos y dos anotaciones.

Atlético Nacional no sería el único club que se ha interesado en el futbolista. En el pasado, Boca Juniors y Athletico Paranaense en el exterior y América de Cali y DIM también habrían intentado negociar su incorporación, aunque las conversaciones no llegaron a un acuerdo debido a las pretensiones económicas de Racing.

El fichaje de Duván Vergara tendría un costo cercano a los cuatro millones de dólares, cifra en la que estaría valorado el atacante. Nacional deberá negociar con Racing para intentar concretar una transferencia definitiva, considerando que el colombiano todavía tiene contrato vigente con el conjunto argentino.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020 con el América, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel continental.

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Duván Vergara – América de Cali.

En resumen