Estos serían los convocados de Marcelo Gallardo para su primera lista en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo ya tendría definida su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino prepara una lista con una base importante de futbolistas que estuvieron en el proceso anterior, aunque también incluiría algunas novedades y ausencias importantes para su debut con la Tricolor.
Según la prensa, entre los nombres nuevos que aparecerían en la nómina destacan Juan Riquelme Angulo y Emerson Pata. Ambos delanteros tendrían la oportunidad de ser considerados por primera vez en este ciclo, dentro de una convocatoria que también incluiría a jugadores como Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez.
La lista de Gallardo tendría ausencias importantes: Enner Valencia, Moisés Caicedo y Joel Ordóñez no formarían parte de la convocatoria, con los dos últimos condicionados por problemas físicos que les impedirían estar disponibles para la gira asiática.
Otro de los aspectos que genera expectativa es la presencia de nombres que habían sido vinculados con la Selección. Kendry Páez sí aparecería en la lista, mientras que Keny Arroyo, quien también había sonado como una alternativa para el ataque, estaría entre los convocados. La nómina incluiría a 26 futbolistas, entre ellos Gonzalo Plata, Alan Minda y Anthony Valencia.
El debut de Gallardo con Ecuador será el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en Suwon. Posteriormente, la Tricolor enfrentará a Japón el 1 de octubre, por la Copa Kirin, y disputará un tercer partido el 5 de octubre ante Panamá o Nueva Zelanda, en Tokio.
Beccacece no lo convocaba y Marcelo Gallardo tampoco lo llamaría a la Selección de Ecuador
Arqueros
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
Defensas
- Jackson Porozo
- Willian Pacho
- Félix Torres
- Piero Hincapié
- Pervis Estupiñán
- Angelo Preciado
- Yaimar Medina
Volantes
- Pedro Vite
- Denil Castillo
- Alan Franco
- Jordy Alcívar
- Nilson Angulo
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Alan Minda
- Anthony Valencia
- Kendry Páez
Delanteros
- Jordy Caicedo
- Juan Riquelme Angulo
- Emerson Pata
- Jeremy Arévalo
- Kevin Rodríguez
Emerson Pata sería uno de los debutantes de la Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Marcelo Gallardo ultima los detalles de su primera lista de convocados en la Selección de Ecuador para la próxima fecha internacional de esta temporada 2026.
- La nómina combinaría la base consolidada de figuras en Europa con destacados referentes de la LigaPro, buscando un equilibrio de jerarquía e intensidad táctica.
- La expectativa en el entorno futbolístico de ‘La Tri’ es máxima ante las posibles sorpresas y ausencias en el debut del estratega argentino.