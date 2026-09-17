Estos serían los convocados de Marcelo Gallardo para su primera lista en la Selección de Ecuador

Revelan los primeros convocados de Marcelo Gallardo para sus primeros partidos con la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo ya tendría definida su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino prepara una lista con una base importante de futbolistas que estuvieron en el proceso anterior, aunque también incluiría algunas novedades y ausencias importantes para su debut con la Tricolor.

Según la prensa, entre los nombres nuevos que aparecerían en la nómina destacan Juan Riquelme Angulo y Emerson Pata. Ambos delanteros tendrían la oportunidad de ser considerados por primera vez en este ciclo, dentro de una convocatoria que también incluiría a jugadores como Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez.

La lista de Gallardo tendría ausencias importantes: Enner Valencia, Moisés Caicedo y Joel Ordóñez no formarían parte de la convocatoria, con los dos últimos condicionados por problemas físicos que les impedirían estar disponibles para la gira asiática.

Otro de los aspectos que genera expectativa es la presencia de nombres que habían sido vinculados con la Selección. Kendry Páez sí aparecería en la lista, mientras que Keny Arroyo, quien también había sonado como una alternativa para el ataque, estaría entre los convocados. La nómina incluiría a 26 futbolistas, entre ellos Gonzalo Plata, Alan Minda y Anthony Valencia.

El debut de Gallardo con Ecuador será el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en Suwon. Posteriormente, la Tricolor enfrentará a Japón el 1 de octubre, por la Copa Kirin, y disputará un tercer partido el 5 de octubre ante Panamá o Nueva Zelanda, en Tokio.

Arqueros

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

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Defensas

Jackson Porozo

Willian Pacho

Félix Torres

Piero Hincapié

Pervis Estupiñán

Angelo Preciado

Yaimar Medina

Volantes

Pedro Vite

Denil Castillo

Alan Franco

Jordy Alcívar

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Anthony Valencia

Kendry Páez

Delanteros

Jordy Caicedo

Juan Riquelme Angulo

Emerson Pata

Jeremy Arévalo

Kevin Rodríguez

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Emerson Pata sería uno de los debutantes de la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen