En pleno Mundial, la UFC le dio terrible noticia a Marlon ‘Chito’ Vera

Marlon 'Chito' Vera podría volver al octágono de forma oficial, pero lo hará tras recibir una mala noticia de parte de la UFC.

Quitando un poco la atención del Mundial, la UFC dio su nueva actualización del ranking de peleadores de peso gallo. El ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera recibió una dura noticia.

En la nueva actualización, el peleador ecuatoriano quedó fuera del listado. Debutó en el 2019 y desde el 2020 ha estado en el ranking de forma ininterrumpida, hasta ahora.

Su mejor performance fue cuando estuvo en el puesto 3 del ranking, momento que le valió una pelea por el título contra Sean O’ Malley, aunque terminó en derrota por el ‘tricolor’.

En agosto 2024 cayó ante Deiveson Figueiredo, luego en el 2025 contra Aiemann Zahabi, esta vez por decisión. Finalmente en febrero contra David Martínez.

Al mismo tiempo habría ya datos de cuándo pelearía Chito Vera nuevamente el 18 de julio contra Charles Jourdain, por la estelar de la cartelera del siguiente mes.

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En su último combate, Vera alcanzó el récord de ser el peleador de peso Gallo con más tiempo en el octágono en la historia de la UFC. Son varios años para el ecuatoriano compitiendo al más alto nivel con los mejores peleadores del mundo en la empresa.

El historial de Chito Vera

En toda su carrera, Marlon Vera suma un total de 23 victorias, 12 derrotas y 1 empate. Solo peleó una vez por el campeonato y fue contra Sean O’Malley, en un combate que acabó perdiendo por decisión de los árbitros tras 5 rounds.