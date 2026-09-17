Los jugadores descartados por Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección de Colombia

Néstor Lorenzo dio su lista de convocados para la Selección de Colombia y hay algunos jugadores que suenan por su ausencia.

Néstor Lorenzo definió una convocatoria con varias novedades para los próximos compromisos de la Selección Colombia. La lista presenta una combinación de futbolistas habituales, jóvenes promesas y ausencias importantes, en una nueva oportunidad para que el entrenador evalúe alternativas dentro de la Tricolor.

Entre los ausentes más sonados aparecen Luis Díaz, James Rodríguez, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jefferson Lerma y Jhon Durán. También llaman la atención las ausencias de los arqueros David Ospina y Camilo Vargas, dos jugadores con amplia experiencia en la selección colombiana.

La convocatoria incluye algunos nombres que generan sorpresa, como Kéner Andrade, Juan Manuel Rengifo, Miguel Orozco, Diego Arcila y Samuel Velásquez. Además, futbolistas como Gustavo Puerta, Yáser Asprilla, Óscar Perea y Carlos Andrés Gómez aparecen como parte de una lista que apuesta por nuevas alternativas para el futuro en Néstor Lorenzo.

Colombia se prepara para disputar sus próximos partidos amistosos internacionales, entre ellos los compromisos frente a Paraguay, México y Perú que servirán como pruebas para buscar un recambio.

Las ausencias responderían a la intención de Lorenzo de probar nuevos jugadores y ampliar las opciones de la Selección Colombia. La convocatoria permitiría observar a futbolistas con menor recorrido internacional y evaluar qué alternativas pueden consolidarse en el proceso del entrenador para el Mundial 2030.

Los jugadores descartados más sonados:

Luis Díaz

James Rodríguez

Rafael Santos Borré

Jhon Córdoba

Jefferson Lerma

Jhon Durán

David Ospina

Camilo Vargas

Luis Sinisterra

Yerry Mina

Jhon Arias

Johan Mojica

Kevin Castaño

Andrés Gómez

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En resumen