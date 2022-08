For the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga, Barcelona will host Rayo Vallecano. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Barcelona will receive Rayo Vallecano in what will be the first Matchday of the 2022/2023 La Liga. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. In the United States, you can enjoy this game through FuboTV (free trial).

Barcelona's path begins in this new edition of La Liga 2022/2023. Last year, the "Cules" finished in second position, something that might seem good but the truth is that they were nothing close to fighting Real Madrid for the title. Obviously this year they want it to be different and that is why they will try to start in the best way.

Rayo Vallecano had a very good start last season, but as the games went by their performances became weaker and in the end they were unable to qualify for the international cup, the main goal of the season. This year they will seek to reverse that and nothing better than starting with a good result against a team like Barcelona.

Barcelona vs Rayo Vallecano: Kick-Off Time

Barcelona will play against Rayo Vallecano for the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga this Saturday, August 13 at the Camp Nou in Barcelona, Spain.

Australia: 5 AM (August 14)

Barbados: 3 PM

Belize: 1 PM

Botswana: 9 PM

Brazil: 4 PM

Burundi: 9 PM

Cameroon: 8 PM

Canada: 3 PM

Eswatini: 9 PM

Ethiopia: 10 PM

France: 9 PM

Gambia: 7 PM

Germany: 9 PM

Ghana: 7 PM

Guyana: 3 PM

India: 12:30 AM (August 14)

Ireland: 8 PM

Italy: 9 PM

Jamaica: 2 PM

Kenya: 10 PM

Lesotho: 9 PM

Liberia: 7 PM

Malawi: 9 PM

Malta: 9 PM

Mauritius: 9 PM

Mexico: 2 PM

Namibia: 9 PM

Netherlands: 9 PM

Nigeria: 8 PM

Pakistan: 12 AM (August 14)

Philippines: 3 AM (August 14)

Portugal: 8 PM

Rwanda: 9 PM

Sierra Leone: 7 PM

Singapore: 3 AM (August 14)

Solomon Islands: 6 AM (August 14)

South Africa: 9 PM

South Sudan: 9 PM

Spain: 9 PM

Sri Lanka: 12:30 AM (August 14)

Sudan: 9 PM

Tanzania: 10 PM

Trinidad and Tobago: 3 PM

Uganda: 10 PM

UK: 8 PM

United States: 3 PM (ET)

Zambia: 8 PM

Zimbabwe: 8 PM

Barcelona vs Rayo Vallecano: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bangladesh: MTV India, T Sports

Barbados: ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Belize: ESPN2 Caribbean

Botswana: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Brazil: Star+, NOW NET and Claro, GUIGO, ESPN

Burundi: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Cameroon: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

Canada: TSN App, TSN.ca

Ethiopia: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Laliga ROA

France: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Gambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Germany: DAZN, DAZN1

Ghana: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

India: Sports18, Sports18 HD, Voot Select, MTV India

International: bet365

Ireland: Premier Player HD, LaLiga TV, Premier Sports 1

Italy: DAZN

Jamaica: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

Kenya: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Liberia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Malawi: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

Mauritius: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Mexico: Blue to Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports 3 Premier League HD, beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

South Africa: DStv App, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, DStv Now

Spain: DAZN, DAZN LaLiga

Sri Lanka: MTV India

Sudan: beIN Sports HD 1, beIN Sports English, SuperSport GOtv LaLiga, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, beIN Sports Premium 1

Eswatini: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Tanzania: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Trinidad and Tobago: ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Uganda: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1

United Kingdom: Premier Player HD, Premier Sports 1, LaLigaTV

USA: FuboTV (free trial), ABC, ESPN+, ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 1

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 1