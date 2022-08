Germany offers one of the best soccer leagues in the world, it is a league that not only has top notch players but also outside the country they know how to win against the big European teams.

The 2022-2023 Bundesliga begins the first week of August and it is expected that in this new edition of the German league the big favorites will once again dominate the standings from the first week.

Bayern Munich and Borussia Dortmund are the big favorites for the new season, Bayern are the defending champions, but Borussia are always near the top of the standings and this season the gap between the big favorites is likely to be smaller.

Things remain the same in the Bundesliga, the format hasn't been touched since 2008, and there are no changes for the league so far. As in most European leagues, the teams fight not only to win but to avoid relegation and stay at the top spots.

Bundesliga’s TV Schedule for the 2022-2023 season:

Most of the games will be available in the United States and other countries through ESPN+ and FuboTV, while in Germany the official broadcaster is DAZN (live streaming) and the local TV Channel is Sky Sport Bundesliga.

From August 5 to September 18 Date Local Time and (ET time) Home Away 2022-08-05 20:30 (14:30) Eint Frankfurt Bayern Munich 2022-08-06 15:30 (09:30) Wolfsburg Werder Bremen 2022-08-06 15:30 (09:30) Augsburg Freiburg 2022-08-06 15:30 (09:30) Union Berlin Hertha BSC 2022-08-06 15:30 (09:30) M'Gladbach Hoffenheim 2022-08-06 15:30 (09:30) Bochum Mainz 05 2022-08-06 18:30 (12:30) Dortmund Leverkusen 2022-08-07 15:30 (09:30) Stuttgart RB Leipzig 2022-08-07 17:30 (11:30) Köln Schalke 04 2022-08-12 20:30 (14:30) Freiburg Dortmund 2022-08-13 15:30 (09:30) Hoffenheim Bochum 2022-08-13 15:30 (09:30) Werder Bremen Stuttgart 2022-08-13 15:30 (09:30) Leverkusen Augsburg 2022-08-13 15:30 (09:30) RB Leipzig Köln 2022-08-13 15:30 (09:30) Hertha BSC Eint Frankfurt 2022-08-13 18:30 (12:30) Schalke 04 M'Gladbach 2022-08-14 15:30 (09:30) Mainz 05 Union Berlin 2022-08-14 17:30 (11:30) Bayern Munich Wolfsburg 2022-08-19 20:30 (14:30) M'Gladbach Hertha BSC 2022-08-20 15:30 (09:30) Leverkusen Hoffenheim 2022-08-20 15:30 (09:30) Augsburg Mainz 05 2022-08-20 15:30 (09:30) Stuttgart Freiburg 2022-08-20 15:30 (09:30) Dortmund Werder Bremen 2022-08-20 15:30 (09:30) Wolfsburg Schalke 04 2022-08-20 18:30 (12:30) Union Berlin RB Leipzig 2022-08-21 15:30 (09:30) Eint Frankfurt Köln 2022-08-21 17:30 (11:30) Bochum Bayern Munich 2022-08-26 20:30 (14:30) Freiburg Bochum 2022-08-27 15:30 (09:30) Hoffenheim Augsburg 2022-08-27 15:30 (09:30) Mainz 05 Leverkusen 2022-08-27 15:30 (09:30) RB Leipzig Wolfsburg 2022-08-27 15:30 (09:30) Schalke 04 Union Berlin 2022-08-27 15:30 (09:30) Hertha BSC Dortmund 2022-08-27 18:30 (12:30) Bayern Munich M'Gladbach 2022-08-28 15:30 (09:30) Köln Stuttgart 2022-08-28 17:30 (11:30) Werder Bremen Eint Frankfurt 2022-09-02 20:30 (14:30) Dortmund Hoffenheim 2022-09-03 15:30 (09:30) Stuttgart Schalke 04 2022-09-03 15:30 (09:30) Bochum Werder Bremen 2022-09-03 15:30 (09:30) Union Berlin Bayern Munich 2022-09-03 15:30 (09:30) Leverkusen Freiburg 2022-09-03 15:30 (09:30) Wolfsburg Köln 2022-09-03 18:30 (12:30) Eint Frankfurt RB Leipzig 2022-09-04 15:30 (09:30) Augsburg Hertha BSC 2022-09-04 17:30 (11:30) M'Gladbach Mainz 05 2022-09-09 20:30 (14:30) Werder Bremen Augsburg 2022-09-10 15:30 (09:30) Bayern Munich Stuttgart 2022-09-10 15:30 (09:30) Eint Frankfurt Wolfsburg 2022-09-10 15:30 (09:30) Hertha BSC Leverkusen 2022-09-10 15:30 (09:30) Hoffenheim Mainz 05 2022-09-10 15:30 (09:30) RB Leipzig Dortmund 2022-09-10 18:30 (12:30) Schalke 04 Bochum 2022-09-11 15:30 (09:30) Köln Union Berlin 2022-09-11 17:30 (11:30) Freiburg M'Gladbach 2022-09-16 20:30 (14:30) Mainz 05 Hertha BSC 2022-09-17 15:30 (09:30) Dortmund Schalke 04 2022-09-17 15:30 (09:30) Leverkusen Werder Bremen 2022-09-17 15:30 (09:30) Stuttgart Eint Frankfurt 2022-09-17 15:30 (09:30) Augsburg Bayern Munich 2022-09-17 18:30 (12:30) M'Gladbach RB Leipzig 2022-09-18 15:30 (09:30) Union Berlin Wolfsburg 2022-09-18 17:30 (11:30) Bochum Köln 2022-09-18 19:30 (13:30) Hoffenheim Freiburg

The most important dates of the 2022-2023 Bundesliga season:

1. The season officially starts on August 5, 2022 and is expected to end on May 27, 2023. The winning team of the German league is usually known about 3-5 weeks before the last day of the tournament.

2. The national team players (Germany and other countries) that will play in Qatar 2022 will be released on November 14, 2022, therefore the Bundesliga will be played until matchweek 15 (November 11-13) and the break will last 10 weeks until January 20, 2023.

3. The relegation playoffs will be played between May 31 and June 7, 2023.

List of teams of the 2022-2023 Bundesliga:

Since 1993 the Bundesliga has 18 teams, but one season before that year, 1991-1992 the German league had 20 teams. While the lowest number of teams in the league was only 16 from 1963 to 1965.

2022-2023 Bundesliga teams Team Location Stadium FC Augsburg Augsburg WWK Arena Bayer Leverkusen Leverkusen BayArena Bayern Munich Munich Allianz Arena VfL Bochum Bochum Vonovia Ruhrstadion Werder Bremen Bremen Wohninvest Weserstadion Borussia Dortmund Dortmund Signal Iduna Park Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach Stadion im Borussia-Park Eintracht Frankfurt Frankfurt Deutsche Bank Park SC Freiburg Freiburg im Breisgau Europa-Park Stadion Hertha BSC Berlin Olympiastadion 1899 Hoffenheim Sinsheim PreZero Arena 1. FC Köln Cologne RheinEnergieStadion RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena Mainz 05 Mainz Mewa Arena Schalke 04 Gelsenkirchen Veltins-Arena VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz Arena Union Berlin Berlin Stadion An der Alten Försterei VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena

2022-2023 Bundesliga full fixture: