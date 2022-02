The main tournament of Soccer is coming up really fast. Qatar will host the games that will decide who is going to be the new monarch of this sport. Get to know the dates and times you have to book on your schedule to do not miss any chapter of the FIFA World Cup 2022.

By the end of 2022, the attention of the whole world will be in Qatar, as for the very first time in the 92 years of history of the FIFA World Cup, it will be held in the Middle East. The fight to own the iconic gold-made 13-pound trophy promises to be magnificent.

The fact of celebrating the FIFA World Cup 2022 in Qatar will not be the only novelty of the tournament: also, the soccer fans are going to enjoy this competition during November and December for the first time. The previous 22 editions befell more or less in the middle of the year.

Could France and Kylian Mbappe be able to retain the title it has conquered in 2018? Has the time to witness a new Brazilian hegemony at the hands of Neymar come after 20 years of waiting? Will Lionel Messi finally cross the only bridge that separates him from legends such as Maradona, Pelé, and Beckenbauer? The FIFA World Cup Qatar 2022 is answering soon this questions.

Date and Time of the FIFA World Cup group and knockout games in the time zone of your country

Following the tradition started in France 1998 FIFA World Cup, Qatar 2022 will host 64 matches in 27 days of action. 32 teams will try to win one of the two available spots to star the final game at the International Stadium of Lusail.

This edition of the FIFA World Cup will be, probably, the very last one with 32 national teams, because the next one, scheduled in the United States, Canada, and Mexico in 2026, will open its doors to 48 squads. Starting on November 21, and ending on December 18, these are the dates and times of the Qatar 2022 matches.

Monday, November 21 - Day 1 - Group Stage

Games 1 - 4 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 22) - 5:30 (November 22)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 22)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 22)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 22) - 3:00 (November 22)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Tuesday, November 22 - Day 2 - Group Stage

Games 5 - 8 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 23) - 5:30 (November 23)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 23)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 23)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 23) - 3:00 (November 23)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Wednesday, November 23 - Day 3 - Group Stage

Games 9 - 12 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 24) - 5:30 (November 24)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 24)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 24)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 24) - 3:00 (November 24)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Thursday, November 24 - Day 4 - Group Stage

Games 13 - 16 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 25) - 5:30 (November 25)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 25)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 25)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 25) - 3:00 (November 25)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Friday, November 25 - Day 5 - Group Stage

Games 17 - 20 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 26) - 5:30 (November 26)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 26)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 26)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 26) - 3:00 (November 26)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Saturday, November 26 - Day 6 - Group Stage

Games 21 - 24 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 27) - 5:30 (November 27)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 27)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 27)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 27) - 3:00 (November 27)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Sunday, November 27 - Day 7 - Group Stage

Games 25 - 28 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 28) - 5:30 (November 28)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 28)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 28)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 28) - 3:00 (November 28)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Monday, November 28 - Day 8 - Group Stage

Games 29 - 32 / 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

United States Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 5:00 - 8:00 - 11:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 2:00 - 5:00 - 8:00 - 11:00

Mexico - 4:00 - 7:00 - 10:00 - 13:00

England - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

France - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Germany - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Italy - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Netherlands - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Portugal - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00

Spain - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Australia Standard Time - 20:30 - 23:30 - 2:30 (November 29) - 5:30 (November 29)

Bangladesh - 16:00 - 19:00 - 22:00 - 1:00 (November 29)

India Standard Time - 15:30 - 18:30 - 21:30 - 0:30 (November 29)

Nigeria - 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:00

Philippines - 18:00 - 21:00 - 0:00 (November 29) - 3:00 (November 29)

South Africa Standard Time - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

Tuesday, November 29 - Day 9 - Group Stage

Games 33 - 36 / 18:00 - 18:00 - 22:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 9:00 - 13:00 - 13:00

England - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

France - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (November 30) - 1:30 (November 30) - 5:30 (November 30) - 5:30 (November 30)

Bangladesh - 21:00 - 21:00 - 1:00 (November 30) - 1:00 (November 30)

India Standard Time - 20:30 - 20:30 - 0:30 (November 30) - 0:30 (November 30)

Nigeria - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 23:00 - 3:00 (November 30) - 3:00 (November 30)

South Africa Standard Time - 17:00 - 17:00 - 21:00 - 21:00

Wednesday, November 30 - Day 10 - Group Stage

Games 37 - 40 / 18:00 - 18:00 - 22:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 9:00 - 13:00 - 13:00

England - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

France - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 1) - 1:30 (December 1) - 5:30 (December 1) - 5:30 (December 1)

Bangladesh - 21:00 - 21:00 - 1:00 (December 1) - 1:00 (December 1)

India Standard Time - 20:30 - 20:30 - 0:30 (December 1) - 0:30 (December 1)

Nigeria - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 23:00 - 3:00 (December 1) - 3:00 (December 1)

South Africa Standard Time - 17:00 - 17:00 - 21:00 - 21:00

Thursday, December 1 - Day 11 - Group Stage

Games 41 - 44 / 18:00 - 18:00 - 22:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 9:00 - 13:00 - 13:00

England - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

France - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 2) - 1:30 (December 2) - 5:30 (December 2) - 5:30 (December 2)

Bangladesh - 21:00 - 21:00 - 1:00 (December 2) - 1:00 (December 2)

India Standard Time - 20:30 - 20:30 - 0:30 (December 2) - 0:30 (December 2)

Nigeria - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 23:00 - 3:00 (December 2) - 3:00 (December 2)

South Africa Standard Time - 17:00 - 17:00 - 21:00 - 21:00

Friday, December 2 - Day 12 - Group Stage

Games 45 - 48 / 18:00 - 18:00 - 22:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 10:00 - 14:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 7:00 - 11:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 9:00 - 13:00 - 13:00

England - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

France - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 15:00 - 19:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 3) - 1:30 (December 3) - 5:30 (December 3) - 5:30 (December 3)

Bangladesh - 21:00 - 21:00 - 1:00 (December 3) - 1:00 (December 3)

India Standard Time - 20:30 - 20:30 - 0:30 (December 3) - 0:30 (December 3)

Nigeria - 16:00 - 16:00 - 20:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 23:00 - 3:00 (December 3) - 3:00 (December 3)

South Africa Standard Time - 17:00 - 17:00 - 21:00 - 21:0

Saturday, December 3 - Day 13 - Round of 16

Games 49 - 50 / 18:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 13:00

England - 15:00 - 19:00

France - 16:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 4) - 5:30 (December 4)

Bangladesh - 21:00 - 1:00 (December 4)

India Standard Time - 20:30 - 0:30 (December 4)

Nigeria - 16:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 3:00 (December 4)

South Africa Standard Time - 17:00 - 21:00

Sunday, December 4 - Day 14 - Round of 16

Games 51 - 52 / 18:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 13:00

England - 15:00 - 19:00

France - 16:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 5) - 5:30 (December 5)

Bangladesh - 21:00 - 1:00 (December 5)

India Standard Time - 20:30 - 0:30 (December 5)

Nigeria - 16:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 3:00 (December 5)

South Africa Standard Time - 17:00 - 21:00

Monday, December 5 - Day 15 - Round of 16

Games 53 - 54 / 18:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 13:00

England - 15:00 - 19:00

France - 16:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 6) - 5:30 (December 6)

Bangladesh - 21:00 - 1:00 (December 6)

India Standard Time - 20:30 - 0:30 (December 6)

Nigeria - 16:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 3:00 (December 6)

South Africa Standard Time - 17:00 - 21:00

Tuesday, December 6 - Day 16 - Round of 16

Games 55 - 56 / 18:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 13:00

England - 15:00 - 19:00

France - 16:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 7) - 5:30 (December 7)

Bangladesh - 21:00 - 1:00 (December 7)

India Standard Time - 20:30 - 0:30 (December 7)

Nigeria - 16:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 3:00 (December 7)

South Africa Standard Time - 17:00 - 21:00

Friday, December 9 - Day 17 - Quarter-Finals

Games 57 - 58 / 18:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 13:00

England - 15:00 - 19:00

France - 16:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 10) - 5:30 (December 10)

Bangladesh - 21:00 - 1:00 (December 10)

India Standard Time - 20:30 - 0:30 (December 10)

Nigeria - 16:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 3:00 (December 10)

South Africa Standard Time - 17:00 - 21:00

Saturday, December 10 - Day 18 - Quarter-Finals

Games 59 - 60 / 18:00 - 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00 - 14:00

United States Pacific Time - 7:00 - 11:00

Canada Eastern Time - 10:00 - 14:00

Canada Pacific Time - 7:00 - 11:00

Mexico - 9:00 - 13:00

England - 15:00 - 19:00

France - 16:00 - 20:00

Germany - 16:00 - 20:00

Italy - 16:00 - 20:00

Netherlands - 16:00 - 20:00

Portugal - 15:00 - 19:00

Spain - 16:00 - 20:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 11) - 5:30 (December 11)

Bangladesh - 21:00 - 1:00 (December 11)

India Standard Time - 20:30 - 0:30 (December 11)

Nigeria - 16:00 - 20:00

Philippines - 23:00 - 3:00 (December 11)

South Africa Standard Time - 17:00 - 21:00

Tuesday, December 13 - Day 19 - Semi-Finals

Game 61 / 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 14:00

United States Pacific Time - 11:00

Canada Eastern Time - 14:00

Canada Pacific Time - 11:00

Mexico - 13:00

England - 19:00

France - 20:00

Germany - 20:00

Italy - 20:00

Netherlands - 20:00

Portugal - 19:00

Spain - 20:00

Australia Standard Time - 5:30 (December 14)

Bangladesh - 1:00 (December 14)

India Standard Time - 0:30 (December 14)

Nigeria - 20:00

Philippines - 3:00 (December 14)

South Africa Standard Time - 21:00

Wednesday, December 14 - Day 20 - Semi-Finals

Game 62 / 22:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 14:00

United States Pacific Time - 11:00

Canada Eastern Time - 14:00

Canada Pacific Time - 11:00

Mexico - 13:00

England - 19:00

France - 20:00

Germany - 20:00

Italy - 20:00

Netherlands - 20:00

Portugal - 19:00

Spain - 20:00

Australia Standard Time - 5:30 (December 15)

Bangladesh - 1:00 (December 15)

India Standard Time - 0:30 (December 15)

Nigeria - 20:00

Philippines - 3:00 (December 15)

South Africa Standard Time - 21:00

Saturday, December 17 - Day 21 - Third place

Game 63 / 18:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00

United States Pacific Time - 7:00

Canada Eastern Time - 10:00

Canada Pacific Time - 7:00

Mexico - 9:00

England - 15:00

France - 16:00

Germany - 16:00

Italy - 16:00

Netherlands - 16:00

Portugal - 15:00

Spain - 16:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 18)

Bangladesh - 21:00

India Standard Time - 20:30

Nigeria - 16:00

Philippines - 23:00

South Africa Standard Time - 17:00

Sunday, December 18 - Day 22 - Final

Game 64 / 18:00 * Qatar time zone

United States Eastern Time - 10:00

United States Pacific Time - 7:00

Canada Eastern Time - 10:00

Canada Pacific Time - 7:00

Mexico - 9:00

England - 15:00

France - 16:00

Germany - 16:00

Italy - 16:00

Netherlands - 16:00

Portugal - 15:00

Spain - 16:00

Australia Standard Time - 1:30 (December 19)

Bangladesh - 21:00

India Standard Time - 20:30

Nigeria - 16:00

Philippines - 23:00

South Africa Standard Time - 17:00