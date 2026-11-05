Alineaciones de Benfica y Lech Poznan por la Europa League: formaciones probables

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Benfica viene de ganarle 4-1 a Omonia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Lech Poznan viene de empatar 1-1 con Sunderland y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Benfica y Lech Poznan
Benfica (4-2-3-1): Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Alessandro Circati, Tomás Araújo, Souffian El Karouani, Fredrik Aursnes, Cláudio Echeverri, Manu Silva, Rafa Silva, Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup. DT: Marco Silva.
Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michal Gurgul, Antoni Kozubal, Pablo Rodríguez, Radoslaw Murawski, Patrik Wålemark, Leo Bengtsson, Daniel Håkans. DT: Niels Frederiksen.
La previa de Benfica y Lech Poznan: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Estadio do Sport Lisboa e Benfica
- Historial: 2 cruces — Benfica ganó 2, Lech Poznan ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 03/12/2020: Benfica 4-0 Lech Poznan
- Próximo partido de Benfica: vs. Viktoria, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de Lech Poznan: vs. Union Saint-Gilloise, jueves 26 de noviembre