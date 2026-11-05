Alineaciones de Benfica y Lech Poznan por la Europa League: formaciones probables

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Benfica viene de ganarle 4-1 a Omonia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Lech Poznan viene de empatar 1-1 con Sunderland y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Benfica y Lech Poznan

Benfica (4-2-3-1): Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Alessandro Circati, Tomás Araújo, Souffian El Karouani, Fredrik Aursnes, Cláudio Echeverri, Manu Silva, Rafa Silva, Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup. DT: Marco Silva.

Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michal Gurgul, Antoni Kozubal, Pablo Rodríguez, Radoslaw Murawski, Patrik Wålemark, Leo Bengtsson, Daniel Håkans. DT: Niels Frederiksen.

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