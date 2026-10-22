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Europa League

Alineaciones de Lech Poznan y Sunderland por la Europa League: formaciones probables

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lech Poznan vs. Sunderland, Europa League
Lech Poznan vs. Sunderland, Europa League

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Lech Poznan viene de caer 0-4 ante Leverkusen y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Sunderland viene de ganarle 2-1 a Torreense y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Lech Poznan y Sunderland

Lech Poznan (4-2-3-1): Mateusz Lis, Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michal Gurgul, Radoslaw Murawski, Luis Palma, Antoni Kozubal, Patrik Wålemark, Mikael Ishak, Pablo Rodríguez. DT: Niels Frederiksen.

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Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Kevin Danso, Luke O'Nien, Dayann Méthalie, Noah Sadiki, Chris Rigg, Granit Xhaka, Malick Fofana, Timur Tuterov, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.

La previa de Lech Poznan y Sunderland: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
  • Próximo partido de Lech Poznan: vs. Benfica, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Sunderland: vs. Zagreb, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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