Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Sunderland por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El fondo de la tabla aprieta para el equipo polaco, que todavía no sumó en esta Europa League y necesita reaccionar antes de que la distancia se vuelva imposible de remontar.
Para el Lech Poznan es prácticamente una final anticipada si quiere mantener vivas las chances de clasificación. El Sunderland, en cambio, llega con margen y la chance de dar un salto importante en la tabla si logra otro resultado positivo lejos de casa.
La actualidad de ambos equipos
El Lech Poznan es último entre los 36 equipos del torneo, sin puntos en sus dos presentaciones. Eso sí, en el torneo local viene de un golpe anímico interesante: goleó 6-1 a Kielce, aunque antes había sufrido una dura caída 0-4 como local ante el Bayer 04 justamente en esta competencia europea.
El Sunderland se ubica décimo con 6 puntos y aparece como favorito para este cruce. En su liga perdió el fin de semana 0-2 ante Bournemouth, pero en Europa League mostró otra cara: ganó 2-1 como visitante frente al Torreense en la fecha anterior, el resultado que le permitió llegar con esta diferencia en la tabla.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports 2
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports 2.
- Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 6 puntos en el torneo.