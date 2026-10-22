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Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Sunderland por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan vs. Sunderland, Europa League
Lech Poznan vs. Sunderland, Europa League

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El fondo de la tabla aprieta para el equipo polaco, que todavía no sumó en esta Europa League y necesita reaccionar antes de que la distancia se vuelva imposible de remontar.

Para el Lech Poznan es prácticamente una final anticipada si quiere mantener vivas las chances de clasificación. El Sunderland, en cambio, llega con margen y la chance de dar un salto importante en la tabla si logra otro resultado positivo lejos de casa.

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La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan es último entre los 36 equipos del torneo, sin puntos en sus dos presentaciones. Eso sí, en el torneo local viene de un golpe anímico interesante: goleó 6-1 a Kielce, aunque antes había sufrido una dura caída 0-4 como local ante el Bayer 04 justamente en esta competencia europea.

El Sunderland se ubica décimo con 6 puntos y aparece como favorito para este cruce. En su liga perdió el fin de semana 0-2 ante Bournemouth, pero en Europa League mostró otra cara: ganó 2-1 como visitante frente al Torreense en la fecha anterior, el resultado que le permitió llegar con esta diferencia en la tabla.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports 2.
  • Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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