Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Sunderland por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El fondo de la tabla aprieta para el equipo polaco, que todavía no sumó en esta Europa League y necesita reaccionar antes de que la distancia se vuelva imposible de remontar.

Para el Lech Poznan es prácticamente una final anticipada si quiere mantener vivas las chances de clasificación. El Sunderland, en cambio, llega con margen y la chance de dar un salto importante en la tabla si logra otro resultado positivo lejos de casa.

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan es último entre los 36 equipos del torneo, sin puntos en sus dos presentaciones. Eso sí, en el torneo local viene de un golpe anímico interesante: goleó 6-1 a Kielce, aunque antes había sufrido una dura caída 0-4 como local ante el Bayer 04 justamente en esta competencia europea.

El Sunderland se ubica décimo con 6 puntos y aparece como favorito para este cruce. En su liga perdió el fin de semana 0-2 ante Bournemouth, pero en Europa League mostró otra cara: ganó 2-1 como visitante frente al Torreense en la fecha anterior, el resultado que le permitió llegar con esta diferencia en la tabla.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports 2 .

. Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Sunderland suma 6 puntos en el torneo.