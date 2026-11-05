Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Lech Poznan por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.
Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Benfica ganó 1-0 como local ante Alverca. El conjunto marcha 2° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Gil Vicente.
Lech Poznan viene de ganar 3-1 como local ante Wisła. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto. Antes perdió 0-1 como visitante ante Siarka.
El historial entre Benfica y Lech Poznan
Benfica y Lech Poznan se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Benfica.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/12/2020
|Benfica vs. Lech Poznan
|4-0
|UEFA Europa League
|22/10/2020
|Lech Poznan vs. Benfica
|2-4
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 10
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
- Benfica suma 9 puntos tras vencer a Alverca, Gil Vicente y Santa Clara.
- Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.