Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Lech Poznan por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Benfica ganó 1-0 como local ante Alverca. El conjunto marcha 2° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Gil Vicente.

Lech Poznan viene de ganar 3-1 como local ante Wisła. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto. Antes perdió 0-1 como visitante ante Siarka.

El historial entre Benfica y Lech Poznan

Benfica y Lech Poznan se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Benfica.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/12/2020 Benfica vs. Lech Poznan 4-0 UEFA Europa League 22/10/2020 Lech Poznan vs. Benfica 2-4 UEFA Europa League

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

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En síntesis