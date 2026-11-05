Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Europa League

Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Lech Poznan por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica vs. Lech Poznan, Europa League
Benfica vs. Lech Poznan, Europa League

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Benfica ganó 1-0 como local ante Alverca. El conjunto marcha 2° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Gil Vicente.

Lech Poznan viene de ganar 3-1 como local ante Wisła. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto. Antes perdió 0-1 como visitante ante Siarka.

El historial entre Benfica y Lech Poznan

Benfica y Lech Poznan se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Benfica.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/12/2020Benfica vs. Lech Poznan4-0UEFA Europa League
22/10/2020Lech Poznan vs. Benfica2-4UEFA Europa League

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levski Sofia vs. JagielloniaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Anderlecht vs. Red BullJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Real Sociedad vs. LyonJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Nijmegen vs. OmoniaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Lillestroem vs. ViktoriaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Crystal Palace vs. HoffenheimJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Sparta vs. BournemouthJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Milan vs. FerencvarosJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Torreense vs. AraratJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Hapoel vs. OFI CreteJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Sunderland vs. ZagrebJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Sturm Graz vs. NK CeljeJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Celta vs. Union Saint-GilloiseJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Celtic vs. BeşiktaşJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Leverkusen vs. MarseilleJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
AZ Alkmaar vs. JuventusJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
  • Benfica suma 9 puntos tras vencer a Alverca, Gil Vicente y Santa Clara.
  • Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones