Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, el Lech Poznan recibe a un Leverkusen que llega lanzado y que no quiere ceder terreno en la segunda fecha de la Europa League.

Los polacos necesitan sumar de entrada para no quedar relegados en la tabla general, mientras que el equipo alemán busca confirmar que puede pelear arriba también en el plano europeo.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan llega golpeado en la competencia continental, con cero puntos tras su presentación, aunque en el torneo local atraviesa un buen momento: viene de ganar 4-1 como visitante ante el Śląsk y antes había sumado un empate y una goleada a favor. El equipo sabe que en casa puede hacerse fuerte y necesita ese envión para meterse en carrera.

Leverkusen, en cambio, llega como una máquina de hacer goles. Viene de ganar 4-3 como visitante frente al Mainz, después de dos triunfos consecutivos por 2-0 ante Leipzig y Celje. Con tres puntos en su arranque europeo y una posición cómoda en la tabla, el favoritismo para este cruce recae claramente sobre el conjunto alemán.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Leverkusen suma 3 puntos tras vencer a Mainz, Leipzig y Celje.