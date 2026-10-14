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Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League
Lech Poznan vs. Leverkusen, Europa League

El jueves 15 de octubre, el Lech Poznan recibe a un Leverkusen que llega lanzado y que no quiere ceder terreno en la segunda fecha de la Europa League.

Los polacos necesitan sumar de entrada para no quedar relegados en la tabla general, mientras que el equipo alemán busca confirmar que puede pelear arriba también en el plano europeo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan llega golpeado en la competencia continental, con cero puntos tras su presentación, aunque en el torneo local atraviesa un buen momento: viene de ganar 4-1 como visitante ante el Śląsk y antes había sumado un empate y una goleada a favor. El equipo sabe que en casa puede hacerse fuerte y necesita ese envión para meterse en carrera.

Leverkusen, en cambio, llega como una máquina de hacer goles. Viene de ganar 4-3 como visitante frente al Mainz, después de dos triunfos consecutivos por 2-0 ante Leipzig y Celje. Con tres puntos en su arranque europeo y una posición cómoda en la tabla, el favoritismo para este cruce recae claramente sobre el conjunto alemán.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
  • Leverkusen suma 3 puntos tras vencer a Mainz, Leipzig y Celje.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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