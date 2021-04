El jugador del PSG que disparó contra la Superliga: "No puedo quedarme callado"

Sin dudas, el fútbol va a cambiar para siempre. Varios de los clubes más importantes del mundo anunciaron la creación de la Superliga Europea, un torneo que ya tiene 12 equipos fundadores y planea completar 20 plazas, compitiéndole de lleno a la Champions League y dejando en una situación nunca antes vista a la UEFA y la FIFA.

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milan, Milan y Juventus son los ya confirmados, buscando hacer un certamen con dos grupos de 10, que compitan con formato ida y vuelta para luego definir todo entre los primeros puestos con cruces de eliminación directa.

Mientras los entes que rigen al deporte en el viejo continente y en el mundo dejan en claro que habrá sanciones para las instituciones y jugadores que sean parte (no poder jugar competencias internacionales, incluyendo mundiales), hay protagonistas que se comenzaron a animar a decir lo que piensan mediante las redes sociales.

Uno de los primeros fue Ander Herrar, del Paris Saint Germain, que decidió no ser incluído en la lista por la gran relación que el presidente tiene con su par de la UEFA.

+El texto de Ander:

- "Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos le roben al pueblo lo que creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del plantea".

