Qué canal transmite Real Betis vs. Barcelona por LaLiga

En uno de los muchos cotejos a llevarse a cabo por la 22° fecha de La Liga, el Real Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez recibirá al Barcelona de Lionel Messi en lo que puede ser un atractivo duelo. El mismo se llevará a cabo desde el Estadio Benito Villamarín este domingo 7 de febrero. Será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en Sudamérica y SKY Sports en México.

Por el lado de los locales, que no tendrán a Lainez porque atraviesa los días de aislamiento y recuperación por el Covid-19 sufrido, pero sí a Guardado, atraviesan por una racha positiva de cinco juegos sin caer producto de tres triunfos y dos empates. Los liderados por Manuel Pellegrini, que ganaron el último fin de semana ante Osasuna por 1-0 y perdieron ante Athletic Bilbao por penales en la Copa del Rey, están 8° con 30 unidades, por lo que un posible triunfo los podría meter en el sexto lugar siempre y cuando Real Sociedad (32) pierda su compromiso.

Mientras que los liderados por Ronald Koeman vienen de una clasificación caliente contra Granada en los cuartos de final de la Copa del Rey al vencerlo en tiempo extra por 5-3. En la semana enfrentará a Sevilla por un lugar en dicha competición. Pasando al plano doméstico liguero, los "Culés" están terceros con 40 puntos, a 10 de Atlético Madrid que no solamente juega el lunes sino que todavía tiene un duelo pendiente. Además, los catalanes arrastran una racha en el torneo de diez cotejos sin perder con victorias, cinco de manera consecutiva siendo la más reciente ante Athletic Bilbao, y dos empates.

En el choque que protagonizaron por la primera rueda en Camp Nou, los blaugranas golearon 5-2 con dos goles de Messi, uno de Ousmane Dembélé, Pedri y Antoine Griezmann; el paraguayo Antonio Sanabria y Loren acortaron distancias. Para hallar el partido más reciente que los béticos ganaron hay que ir al 11 de noviembre de 2018 cuando triunfaron como visitante por 4-3 gracias a las anotaciones de Junior Firpo, Joaquín, Giovani Lo Celso y Sergio Canales; el doblete de Lionel más el aporte de Arturo Vidal no alcanzó en ese momento. Pero Betis no gana ante Barcelona en Benito Villamarín desde el 29 de marzo de 2008 cuando Edu, por duplicado, y Juanito pusieron el 3-2 que había tenido la ventaja previa por medio de Samuel Eto'o y Bojan Krkić.

Día y horario: ¿Cuándo se enfrentarán Real Betis y Barcelona por LaLiga?

El juego entre Real Betis y Barcelona se realizará este domingo 7 de febrero en el Estadio Benito Villamarín.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 21:00 horas por Movistar LaLiga (M46 O110), M. LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar

Argentina: 17:00 horas por DIRECTV Sports

Uruguay: 17:00 horas por DIRECTV Sports

Brasil: 17:00 horas por Fox Sports

Chile: 17:00 horas por DIRECTV Sports

Paraguay: 17:00 horas por DIRECTV Sports

Bolivia: 16:00 horas por DIRECTV Sports

Venezuela: 16:00 horas por DIRECTV Sports

Colombia: 15:00 horas por DIRECTV Sports

Ecuador: 15:00 horas por DIRECTV Sports

Perú: 15:00 horas por DIRECTV Sports

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 PT / 15:00 ET por Fanatiz y beIN SPORTS

