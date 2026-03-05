El selecto grupo del que quedaron afuera Real Madrid y Barcelona, pero que incluye al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sacudió la temporada al eliminar al Barcelona en la Semifinal de la Copa del Rey. Si bien cayó 3 a 0 en el Camp Nou, en el global quedó 4 a 3 arriba por el resultado que obtuvo en la ida en el Estadio Metropolitnao. De esta forma se clasificó automáticamente a la Final de la Copa del Rey y a la Semifinal de la Supercopa de España.

Con lo cual, es el único equipo español que sigue compitiendo en los tres frentes del curso 2025/2026 (la copa nacional, la liga local y la Liga de Campeones de Europa). Además, es el único también de España que aseguró su participación en los tres certámenes domésticos de la próxima temporada: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Pero no solo eso. Este selecto grupo que conforma el Atlético de Madrid, nada más es integrado por otros 6 clubes de Europa: Bayern Munich (al frente en la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions), Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle y Liverpool (estos cinco últimos en la Fa Cup, Premier League y la Champions League).

Vale recordar que el Real Madrid fue eliminado sorpresivamente por el Albacete en los Octavos de Final de la Copa del Rey el pasado 14 de enero, por eso solo sigue en carrera en LaLiga (se encuentra segundo en la tabla de posiciones por detrás del Barcelona) y en la Champions (enfrentará al Manchester City en los Octavos de Final).

Atlético de Madrid busca sumar lo máximo posible en LaLiga

Si bien es cierto que sigue en competencia en LaLiga, el objetivo en el que está enfocado el Atlético de Madrid de Diego Simeone es en el de quedar en el tercer puesto de la tabla de posiciones para asegurarse su cupo en la Champions League de la próxima temporada (lo que le garantiza ingresar una buena cantidad de dinero por parte de la UEFA).

Pasadas 26 fechas del campeonato vernáculo, el Atleti ganó 15 partidos, empató 6 y perdió 5, por lo que su pantaje es de 51, a 13 del líder Barcelona y a 9 del escolta Real Madrid. Por lo tanto, a 12 fechas del cierre, suena bastante improbable que pueda llegar a las últimas instancias con chances reales de pelear el título.

Publicidad

Publicidad

ver también Pasó desapercibido: la competencia a la que clasificó el Atlético de Madrid al vencer al Barcelona

ver también Pep Guardiola contra la FA porque ve que se complica su visita al Real Madrid por Champions League

En síntesis