El Atlético de Madrid superó al Barcelona en la Semifinal de la Copa del Rey 2025/2026. Si bien quedó con una imagen un tanto deslucida por lo que fue la vuelta de la instancia en el Estadio Camp Nou, en donde fue claramente atropellado por el elenco culé que lo derrotó por un marcador de 3 a 0, en la ida, gracias a la victoria 4 a 0, consiguió el margen necesario para ser el ganador de la serie.

De esta manera, se adjudicó el pasaje a la Final de la competencia, que será el próximo sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El rival del colchonero saldrá de Real Sociedad vs. Athletic Club de Bilbao, que se medirán en el duelo decisivo este miércoles en Anoeta (el primer cruce en San Mamés lo ganaron los de San Sebastián por 1 a 0).

Pero no fue el único boleto que lograron los dirigidos por Diego Simeone. Porque al asegurar su lugar en la Final de la Copa del Rey, al mismo tiempo garantizaron su participación en la Supercopa de España 2027, el certamen que se viene jugando en Arabia Saudita desde su edición 2019/2020, con los finalistas de la copa nacional y con el campeón y subcampeón de LaLiga.

Por consiguiente, el Atlético de Madrid confirmó que recibirá un importante premio económico que puede ser potenciado si se le dan los resultados a su favor. Pero de por sí se llevará 1 millón de euros si queda segundo y 1,2 millones si sale campeón en la Copa del Rey. En tanto que por la Supercopa de España, la semifinal asegura un ingreso mínimo de 2 millones de euros, pero puede llegar a embolsar hasta 5 si se queda con el torneo.

Los otros tres participantes de la Supercopa de España

Uno de los tres lugares que faltan confirmarse para la Supercopa de España se definirá este miércoles 4 de marzo con la semifinal de la Copa del Rey mencionada que jugarán Real Sociedad (1) y Athletic Club de Bilbao (0). En tanto que para saber quienes ocuparon los otros dos cupos habrá que esperar a la definición de LaLiga, pero lo más probable es que sean Barcelona y Real Madrid, quienes ya le sacaron 13 y 9 puntos, respectivamente, a los terceros, que son el Atlético de Madrid y el Villarreal.

Atlético de Madrid ahora va por la clasificación a los Cuartos de Final de la Champions League

Atlético de Madrid va en busca de los 12,5 millones de euros que le depositará la UEFA si logra vencer al Tottenham en los Octavos de Final de la Champions League. Primero se verán las caras el martes 10 en el Estadio Metropolitano y después el miércoles 18 en Londres. Vale recordar que por desplazar al Brujas en los Play Off, el Colchonero percibió 11 millones de euros.

