Qué canal transmite Bologna vs. Milan por la Serie A

En lo que va a ser la continuidad de la jornada de la Serie A de Italia y el comienzo de la segunda ronda del certamen, ya que el torneo va a entrar en su 20° fecha, el puntero Milan va a estar visitando a Bologna este sábado 30 de enero en un juego que se llevará a cabo desde el Estadio Renato Dall Ara y que tendrá tranmisión de Estadio TNT Sports en Brasil, ESPN 2 para el resto de Sudámerica y México, además de ESPN + en Estados Unidos.

Comenzando por quien ejercerá su faceta de local en el partido, hay que decir que los "Rossoblu" vienen de perder 2-0 ante Juventus y se encuentran 13° en la tabla de posiciones con 20 puntos, a 6 del descenso directo tomando en cuenta a Cagliari como el equipo que estaría cayendo en última instancia a la Serie B. Con la presencia de los argentinos Rodrigo Palacio, Nicolás Domínguez y Nehuén Paz, los dirigidos por el serbio Sinisa Mihajlovic buscarán propinarle un nuevo golpe a los milanos.

Parece que el consolidado conjunto de Stefano Pioli está atravesando por un pequeño desliz en su actual gran temporada. Luego de caer como local por 3-0 ante Atalanta, los "Rossoneri" quedaron afuera de la Copa Italia tras un polémico choque con Inter, el cual perdieron por 2-1. Los 18 veces campeón del certamen comandan desde lo más alto con 43 unidades, sabiendo que su clásico rival lo acecha con 41. Zlatan Ibrahimovic diría presente desde el inicio siendo el jugador baluarte del plantel.

En lo que respecta a sus antecedentes recientes, más precisamente cuando se midieron en la primera fecha de la Serie A, Miian se impuso como local 2-0 gracias a los goles del atacante sueco. Pero atención a esto, Bologna no logra vencer en un mano a mano desde el 6 de enero de 2016, cuando en su visita a San Siro sorprendió con el triunfo por la mínima gracias a Emanuele Giaccherini. Esto no termina ahí ya que desde su casa, los "Felsineos" no obtienen las tres unidades ante el "Rossoneri" desde el 10 de marzo de 2002, cuando Salvatore Fresi y el argentino Julio Cruz estamparon el 2-0. Desde allí, se midieron 14 veces con 4 empates y 10 derrotas padecidas.

Día y horario: ¿cuándo se miden Bologna vs. Milan por la Serie A?

El encuentro se llevará a cabo este sábado 30 de enero en el Estadio Renato Dall Ara.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 15:00 horas por #Vamos Bar 1 y M. Liga de Campeones (M50 O114)

Argentina: 11:00 horas por ESPN 2

Uruguay: 11:00 horas por ESPN 2

Brasil: 11:00 horas por Estadio TNT Sports

Chile: 11:00 horas por ESPN 2

Paraguay: 11:00 horas por ESPN 2

Bolivia: 10:00 horas por ESPN 2

Venezuela: 10:00 horas por ESPN 2

Colombia: 09:00 horas por ESPN 2

Ecuador: 09:00 horas por ESPN 2

Perú: 09:00 horas por ESPN 2

México: 08:00 horas por ESPN 2

Estados Unidos: 07:00 PT / 09:00 ET por ESPN+

