Inter no pudo ganar ante Shakhtar Donetsk y se complica en la Champions

Durante el 2020 Leon Goretzka ���� aumentó su masa muscular al punto de que se le rompan las camisetas, se convirtió en una máquina, se transformó en un todocampista, se ganó la titularidad en el Bayern Munich, levantó la Champions League y hoy por hoy es uno de los mejores jugadores del mundo: hoy marcó de cabeza y es la gran figura de su equipo ante el Lokomotiv de Moscú �� �� ¡QUÉ CRACK! ��

