PSG le abre las puertas oficialmente a Cristiano Ronaldo

Desde hace unos días, la prensa italiana asegura que Juventus necesitaría bajar el promedio salarial de su primer equipo y una de las bajas que baraja es la de Cristiano Ronaldo.

No, no sería una decisión inminente la salida del portugués, pero CR7 tiene contrato hasta mediados del 2022 y la Vecchia Signora ya sabe que no querrá dejarlo ir gratis cuando termine su vínculo. Por ahora, las negociaciones para renovarle ni existen.

En medio de esos rumores, Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, respondió sobre justamente sobre ellos.

"Quizás un día Cristiano se levante y quiera estar en otro equipo. Todo lo que sale en relación con él", aseguró.

Por último, sentenció: "¿En cuántos clubes puede jugar un jugador así, 4 o 5? Es un círculo cerrado, el PSG está en este círculo y todo el mundo habla siempre de nosotros. Pero antes debe haber oportunidades, situaciones, momentos. Es normal que se hable de esto, aunque debido a la locura del mercado no está a nuestro alcance por ahora".

Campeón en Inglaterra, campeón en España, campeón en Italia ¿y campeón en Francia? Lo que falta a CR7.

