Agenda de hoy, martes 1 de diciembre: Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

¡Arrancó diciembre y se vienen muchos partidazos para este martes! Habrá acción en la Champions League con participación del Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern Múnich, Inter, Porto, Manchester City y Livepool.

En Sudamérica, la Copa Libertadores ofrece tres partidazos que definirán los primeros tres accesos a cuartos de final: Santos - Liga de Quito, River - Atlético Paranaense y Flamengo - Racing. En la Sudamericana, también habrá dos partidazos de octavos de final, con Unión recibiendo a Bahía y Deportivo Cali haciendo lo propio ante Vélez.

UEFA Champions League

Lokomotiv vs. Salzburgo | Jornada 5

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid | Jornada 5

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

+Qué canal transmite Shakhtar vs. Real Madrid

Atalanta vs. Midtjylland | Jornada 5

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Atlético Madrid vs. Bayern Múnich | Jornada 5

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Bayern Múnich

Borussia Mönchengladbach vs. Inter | Jornada 5

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Porto vs. Manchester City | Jornada 5

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Porto vs. Manchester City

Liverpool vs. Ajax | Jornada 5

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Marsella vs. Olympiacos | Jornada 5

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

CONMEBOL Libertadores

River Plate vs. Paranaense | Octavos de final – vuelta

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite River vs. Paranaense

Santos vs. Liga de Quito | Octavos de final – vuelta

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Flamengo vs. Racing Club | Octavos de final – vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

+Qué canal transmite Flamengo vs. Racing

CONMEBOL Sudamericana

Unión vs. Bahía | Octavos de final – vuelta

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite Unión vs. Bahía

Deportivo Cali vs. Vélez | Octavos de final – vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga BetPlay | Colombia

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas | Jornada 2

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

