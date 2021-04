Al DT del Bolonia le preguntaron por Medel y le pidió una camiseta de Boca a Riquelme

Desde hace dos mercado de pases, el nombre de Gary Medel ha vuelto a sonar con fuerza en Boca para reforzar con mucha experiencia el mediocampo del equipo de Miguel Ángel Russo. No obstante, al mismo tiempo Lucas Torreira, jugador del Atlético Madrid, confesó sus ganas de jugar en el Xeneize y ahora parece que el club argentina tiene sobreofertas de volantes.

+ El video retro de Riquelme que es viral en Twitter

+ El palo de Pergolini a Riquelme

Este viernes, en la previa de una nueva jornada de la Serie A de Italia, a Sinisa Mihajlovic, quien es el entrenador del Bolonia, donde juega el mediocampista, le preguntaron sobre el supuesto interés del conjunto argentino por su jugador. La respuesta fue genial y rápidamente se viralizó en las redes sociales.}

"¿Boca? A Boca le pido que me mande la camiseta número 11 con un pantaloncito. Porque voy a jugar al padel y me gusta la de Boca. Después, si Medel se va o no, no lo sé. Sé que está ahí su amigo Riquelme. Son muy amigos...", empezó diciendo entre risas el técnico del equipo italiano.

Además, agregó cuando le preguntaron que sí supuestamente Riquelme se contactó con Medel: "Bueno, sí, seguramente lo ha llamado por mi camiseta y por el pantaloncito. De eso tienen que hablar. Espero que me llegue la camiseta y el pantaloncito para usarlo en el campo cuando voy a jugar", respondió.

Por último, mencionó a Nicolás Burdisso, campeón del mundo con Boca, exmanager del club, y amigo suyo: "Burdisso me había dado una camiseta de Boca, pero sin número. Es otra cosa. Esa se la quedó mi hijo". ¡Un genio!

Siniša Mihajlović pidió un pantalón y una camiseta de Boca a cambio de Medel kajaksjs dale @AmealJorgeAmor también mandale el barbijo yo creo que ahí ya estamos. pic.twitter.com/4XRNBJz5SX — Nico Ambrogi ⭐70⭐ (@Nicoambrogi) April 2, 2021

Lee También