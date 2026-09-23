Alineaciones de Países Bajos y Alemania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Países Bajos vs. Alemania este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Países Bajos y Alemania
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Jorrel Hato, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Brian Brobbey, Crysencio Summerville, Cody Gakpo.
Alemania (4-2-3-1): Alexander Nuebel, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich, Lennart Karl, Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Kai Havertz, Serge Gnabry, Jamal Musiala.
Suplentes de Países Bajos: Quinten Timber, Nathan Ake, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong, Justin Kluivert, Donyell Malen, Gjivai Zechiël, Robin Roefs, Joey Veerman, Noa Lang, Jurrien Timber, Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor, Mark Flekken, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, Guus Til.
Suplentes de Alemania: Marc-André ter Stegen, Josha Vagnoman, Maximilian Rosenfelder, Anton Stach, Bambasé Conté, Chris Fuhrich, Younes Ebnoutalib, Yannick Engelhardt, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Kevin Schade, Philipp Treu, Yann Bisseck, Brajan Gruda.
La previa de Países Bajos y Alemania: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 48 cruces — Países Bajos ganó 12, Alemania ganó 18 y empataron 18
- Último antecedente: 14/10/2024: Alemania 1-0 Países Bajos
- Próximo partido de Países Bajos: vs. Serbia, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Alemania: vs. Grecia, domingo 27 de septiembre