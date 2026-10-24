Chelsea ya tiene otro destino para Kendry Páez, si es que no lo puede vender en Europa.

Kendry Páez todavía no tiene fijo su destino para la siguiente temporada. El volante ecuatoriano hoy destacó con una asistencia, todo en medio de los rumores que ponen al jugador fuera del club. Además, se reveló que también hay otro posible destino si nadie lo compra.

Se habla de que Chelsea quiere vender definitivamente a Kendry Páez, pero ahora se reveló que el ecuatoriano podría regresar a Sudamérica en el 2027. Tal y como pasó con River Plate en este 2026, el jugador ecuatoriano podría tener un nuevo destino en el continente.

Al jugador tricolor le quedan varias opciones en su carrera, pero en Sudamérica, Chelsea tendría la esperanza de que el ecuatoriano pueda recuperar el valor de mercado y así también recuperar su inversión. Fueron más de 20 millones los que se pagó por el ecuatoriano.

También está la posibilidad de ceder a Kendry a nivel local, y que juegue en el Championship. No obstante, todo dependerá exclusivamente de qué pueda hacer el ecuatoriano en estos meses. Hay informes del DT del Chelsea Sub-21 que son alarmantes.

Kendry Páez se marcharía de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Chelsea no está contento con Páez y en caso de cederlo, sería la tercera oportunidad para el ecuatoriano. Ya lo mandaron a Francia, donde no pudo rendir y después a Argentina, en ambos países, las “polémicas” fueron una recurrente para el tricolor.

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El valor de mercado de Kendry Páez

Tras dos temporadas de muy bajo nivel, el valor de Kendry Páez bajó totalmente. El jugador ecuatoriano apenas tiene una cifra de mercado de 6 millones de euros. Por lo cual, Chelsea está viendo como su gran inversión se cayó totalmente en los últimos años.

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