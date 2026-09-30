Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Países Bajos por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Países Bajos se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia llega con seis puntos sobre nueve posibles y el jueves 1 de octubre puede meterle presión a un Países Bajos que todavía no encontró su mejor versión en esta Liga de Naciones.

Ninguno de los dos se juega la vida en esta fecha, pero un triunfo griego complicaría bastante los planes neerlandeses en la zona y cambiaría el orden de la tabla de forma inmediata.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa un buen momento: viene de ganarle a Alemania de visitante y también se llevó los tres puntos de Serbia, resultados que la tienen entre los mejores ocho equipos del certamen. El único borrón reciente fue una derrota ante Italia en junio, pero en esta ventana de septiembre no perdió pie.

Países Bajos, en cambio, no logra despegar. Ganó en la última fecha ante Serbia jugando de visitante, pero antes había empatado con Alemania en su casa y también igualó con Marruecos a mitad de año. Los cuatro puntos en dos partidos lo dejan en la mitad de la tabla general, lejos de lo que se espera de una selección con ese cartel.

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El historial entre Grecia y Países Bajos

El historial es amplio y muy favorable a los neerlandeses: de once enfrentamientos ganaron nueve, Grecia se quedó con uno solo y hubo un empate. La diferencia de gol es contundente, 24 a 3 a favor de Países Bajos, algo que se nota sobre todo en los cruces más antiguos.

En los duelos más recientes la historia se mantuvo pareja a favor del mismo lado: la última vez que se vieron, en 2023, Países Bajos ganó 1-0 de visitante en Grecia, y en el partido anterior se había impuesto 3-0 de local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/10/2023 Grecia vs. Países Bajos 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2023 Países Bajos vs. Grecia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 01/09/2016 Países Bajos vs. Grecia 1-2 Friendlies 27/04/2004 Países Bajos vs. Grecia 4-0 Friendlies 04/12/1991 Grecia vs. Países Bajos 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/11/1990 Países Bajos vs. Grecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/12/1987 Grecia vs. Países Bajos 0-3 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/1987 Países Bajos vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/04/1982 Países Bajos vs. Grecia 1-0 Friendlies 11/06/1980 Países Bajos vs. Grecia 1-0 UEFA European Championship

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Israel vs. Kosovo Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda vs. Austria Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Serbia Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Noruega Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Dinamarca vs. Portugal Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Grecia y Países Bajos se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Grecia suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Países Bajos suma 4 puntos en el torneo.