Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Países Bajos por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia llega con seis puntos sobre nueve posibles y el jueves 1 de octubre puede meterle presión a un Países Bajos que todavía no encontró su mejor versión en esta Liga de Naciones.
Ninguno de los dos se juega la vida en esta fecha, pero un triunfo griego complicaría bastante los planes neerlandeses en la zona y cambiaría el orden de la tabla de forma inmediata.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
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- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Grecia atraviesa un buen momento: viene de ganarle a Alemania de visitante y también se llevó los tres puntos de Serbia, resultados que la tienen entre los mejores ocho equipos del certamen. El único borrón reciente fue una derrota ante Italia en junio, pero en esta ventana de septiembre no perdió pie.
Países Bajos, en cambio, no logra despegar. Ganó en la última fecha ante Serbia jugando de visitante, pero antes había empatado con Alemania en su casa y también igualó con Marruecos a mitad de año. Los cuatro puntos en dos partidos lo dejan en la mitad de la tabla general, lejos de lo que se espera de una selección con ese cartel.
El historial entre Grecia y Países Bajos
El historial es amplio y muy favorable a los neerlandeses: de once enfrentamientos ganaron nueve, Grecia se quedó con uno solo y hubo un empate. La diferencia de gol es contundente, 24 a 3 a favor de Países Bajos, algo que se nota sobre todo en los cruces más antiguos.
En los duelos más recientes la historia se mantuvo pareja a favor del mismo lado: la última vez que se vieron, en 2023, Países Bajos ganó 1-0 de visitante en Grecia, y en el partido anterior se había impuesto 3-0 de local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/10/2023
|Grecia vs. Países Bajos
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2023
|Países Bajos vs. Grecia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/09/2016
|Países Bajos vs. Grecia
|1-2
|Friendlies
|27/04/2004
|Países Bajos vs. Grecia
|4-0
|Friendlies
|04/12/1991
|Grecia vs. Países Bajos
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/11/1990
|Países Bajos vs. Grecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/12/1987
|Grecia vs. Países Bajos
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/1987
|Países Bajos vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/04/1982
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|Friendlies
|11/06/1980
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Israel vs. Kosovo
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda vs. Austria
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Serbia
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Noruega
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Dinamarca vs. Portugal
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Moldavia
|Viernes 2 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Letonia vs. Montenegro
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Armenia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Grecia y Países Bajos se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Grecia suma 6 puntos en el torneo.
- Países Bajos suma 4 puntos en el torneo.