Néstor Lorenzo renovó con la Selección Colombia en medio de todos los rumores sobre un cambio en el equipo nacional. El entrenador decidió quedarse hasta 2030, pero eso no quiere decir que otros técnicos no quieran llegar al equipo tricolor.

Uno de los técnicos que se acaba de ofrecer a la Selección Colombia es Rafael Dudamel. El entrenador viene haciendo casi toda su carrera en el país dirigiendo a diferentes e importantes clubes. Pero ahora, el venezolano confesó su intención de llegar a ‘La Sele’.

En una entrevista con el VBar Caracol, Dudamel comentó que su gran sueño es dirigir a la Selección Colombia: “Sí, es un sueño dirigir a la selección colombiana. Todo lo que vaya haciendo en mi carrera y vida personal, porque hay que se representativo adentro y fuera de la cancha, lo hago pensando en los méritos y credenciales que se deben tener para poder estar en un cargo tan importante como el de la Selección Colombia“, comentó el DT.

Ahora Dudamel vive un gran momento en Deportivo Cali y es ese rendimiento el que mete al entrenador en consideración de cualquier equipo. En Colombia viene siendo relacionado con varios clubes y su futuro, de momento, estaría ahí y no en la Selección Colombia.

Dudamel lleva una gran carrera a nivel clubes. (Foto: GettyImages)

Se ve complicado que ahora exista un cambio en la Selección Colombia, hay una total confianza en Néstor Lorenzo. El DT argentino renovó hasta 2030 y se espera que sus primeras grandes pruebas sean las Eliminatorias y lo que haga en la Copa América 2028.

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Los números de Rafael Dudamel en esta temporada con Deportivo Cali

En esta temporada con Deportivo Cali, Rafael Dudamel ha dirigido un total de 29 partidos entre todas las competencias. Sumando 16 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Ahora está peleando por ganar el torneo clausura y meterse a la siguiente Copa Libertadores.

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