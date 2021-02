Borussia vs. Manchester City EN VIVO por Champions League: Cuándo y dónde ver desde USA

Borussia vs. Manchester City EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, este miércoles 24 de febrero se enfrentarán en un mano a mano en el Estadio Puskás Aréna de Budapest por medio TUDN y Univisión para USA como FOX Sports 2 para México.

Borussia Mönchengladbach, tras salir victorioso del grupo de la muerte con Real Madrid e Inter, busca hacer historia en la UEFA Champions League 2021. Ello debido que pocas las ocasiones que llegara a los octavos de final y su objetivo es ahora llevarse la copa a casa.

¿A qué hora juegan Borussia vs. Manchester City en vivo y gratis?

Mañana se dará el encuentro más esperado por los fanáticos a las 14:00 hs de México, y 12:00 hs (PT) y 15:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Puskás Aréna de Budapest.

Fecha: 23 de febrero

Hora: 2:00 pm de México. 12:00 am PT / 1:00 a.m. ET en Estados Unidos

Donde: Arena Națională de Bucarest

Borussia vs. Manchester City: Horario por países

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT / 15:00 horas ET

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Borussia vs. Manchester City desde USA por UEFA Champions League ONLINE y GRATIS?

Podrás ver en vivo y gratis este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League desde USA Por medio de ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN, CBS All Access y Galavision. En cambio, el canal FOX Sports transmitirá en directo a todo México.

Borussia vs. Manchester: canales por países

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina

México: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Estados Unidos: ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access, Galavision

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Panamá: Fox Sports App, Flowsports.co, Fox Sports 2 Cono Norte, Flow Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1

Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: TNT Go, GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Brasil

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile

China: CCTV 5+, Migu, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Guatemala: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Honduras: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Borussia vs. Manchester City pronósticos:

Según FanDuel, Manchester City es el favorito de ganar este partido de ida por UEAF Champions League con el puntaje de -350. Sin embargo, Borussia Mönchengladbach tiene una puntuación de +850.

FanDuel Borussia +850 Empate +490 Manchester City -350

