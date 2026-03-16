Pep Guardiola, prácticamente rendido ante el Real Madrid: ”Hay bastantes más desgracias que caer eliminado”

Real Madrid superó 3 a 0 al Manchester City en el partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado miércoles 11 de marzo. De esta manera, los de Álvaro Arbeloa sacaron una ventaja más que considerable de frente a lo que será la segunda parte de la serie en el Etihad Stadium.

La contracara es Pep Guardiola, que en la conferencia de prensa que brindó este lunes en la previa del compromiso ante el Merengue, prácticamente admitió que despedirse de la competencia europea es una probabilidad más que palpable: “Pues se sigue, el sol va a salir y hay bastantes más desgracias en el mundo que caer eliminado”.

Y en ese mismo sentido, el estratega del Manchester City amplió: ”Lo importante es intentarlo, lo intentamos en el Bernabéu e hicimos cosas bien y otras mal. El Madrid estuvo brillante en muchas cosas, es parte de aceptarlo. ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid? 15. ¿Cuántas ha jugado? 100, pues ha perdido más que lo que ha ganado“.

Por otro lado, en cuanto a cómo piensa encarar el duelo de vuelta para revertir el marcador, Pep comentó: “Sólo estamos jugando un partido de octavos, muchas cosas pueden suceder. No tengo un plan específico, solo lo vamos a intentar. Después de tantos años no me tienen que creer, ya saben la fe que hay que tener. No somos el mismo grupo que hace muchos años, pero es una oportunidad maravillosa”.

Asimismo, remarcó que la producción de su equipo debe ser perfecta: “Sí, sin duda. No estoy pensando en sorprender al Madrid. Se trata de los jugadores. En la ida jugamos con cuatro o cinco delanteros y no marcamos gol… y a veces cuando juegas con dos falsos 9 consigues marcar. Hay que hacer un partido perfecto durante 90 minutos. Hay que intentar no rendirse nunca. Sabemos que podemos generar ocasiones, tenemos que ser clínicos”.

Y cerró: ”Sé que vamos a poder crear oportunidades, pero para mí será lo bien que defendamos. No será fácil, pero es un partido de fútbol y todo puede suceder. Hay que crear muchas oportunidades”.

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Pep Guardiola se aferra la estadística del Manchester City como local

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Pep Guardiola remarcó los números de Manchester City en el Etihad Stadium, como un aliciente para el cruce con el Real Madrid de este martes 17 de marzo desde las 21:00 horas CET: “En muchos partidos aquí marcamos cuatro goles, ese no es el problema. Somos capaces de hacerlo… pero hay que hacerlo muchas veces. La cualidad del rival es que también nos den la pelota, pero hay que correr. Su calidad está ahí. Es fácil para mí decirle a los chicos que hay que marcar en los primeros minutos pero la realidad es diferente. Hablar antes del partido de lo que hay que hacer y luchar hasta el final. En los primeros 15/20 minutos llegamos mucho… y ellos marcaron tres goles en tres oportunidades. Es difícil lidiar con algo así. Hay que seguir porque nunca se sabe”.