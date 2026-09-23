Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El jueves 24 de septiembre arranca una nueva edición de la Liga de Naciones para dos selecciones que rara vez están en el centro de la atención, pero que se conocen de memoria.
Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo terreno desde el arranque. Un resultado positivo puede marcar el tono de toda la fase de grupos.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Andorra llega con la necesidad de hacerse fuerte de local, algo que históricamente le costó ante rivales de perfil similar. El equipo suele apoyarse en la solidez defensiva más que en la producción ofensiva, y en este tipo de duelos parejos cada detalle cuenta.
Malta, por su parte, llega con el antecedente de haber sido superior en la historia reciente ante este rival. El equipo maltés suele manejar bien los partidos de poca diferencia técnica y sabe que un triunfo afuera lo dejaría en una posición cómoda para lo que viene en el grupo.
El historial entre Andorra y Malta
Se enfrentaron 12 veces y el balance favorece claramente a Malta, con 8 victorias contra 2 de Andorra y 2 empates. En materia de goles también manda el equipo maltés, con 21 tantos convertidos contra 11 recibidos. El antecedente más reciente es de junio de 2024, cuando Malta se impuso 3-1, y en el historial hay tramos donde Andorra logró sostener la paridad, como en aquel 2-2 de 2002 o el empate 1-1 de 2011.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/06/2024
|Malta vs. Andorra
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Malta vs. Andorra
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Malta vs. Andorra
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Andorra vs. Malta
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Malta vs. Andorra
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Andorra vs. Malta
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Malta vs. Andorra
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Andorra vs. Malta
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Malta vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|06/06/1990
|Andorra vs. Malta
|1-2
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Andorra todavía no suma en el torneo.
- Malta todavía no suma en el torneo.