¡Bombazo! Gonzalo Plata se baja de la convocatoria de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

Finalmente, el ecuatoriano no se unirá a sus compañeros en la gira por Asia.

Gonzalo Plata ya no formará parte de la Selección de Ecuador para esta gira por Asia, en lo que supone una durísima baja para Marcelo Gallardo en su primer listado. El extremo tricolor se lesionó en la última fecha defendiendo los colores de Flamengo.

Aunque se esperaba que Flamengo lo examine aún más este martes, 22 de septiembre, ahora varios medios en Ecuador confirman que el ecuatoriano no jugará en esta fecha FIFA extendida. Se terminó cayendo de la lista para los amistosos por una lesión.

¿La FEF reemplaza a Gonzalo Plata?

De momento, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha emitido ningún comunicado sobre la actualidad de Gonzalo Plata y si se da por desconvocado del equipo nacional y alguien lo reemplaza. Con el mismo jugador hubo una polémica hace poco, cuando también estaba lesionado, pero Beccacece igual decidió llevarlo.

El delantero ecuatoriano era una gran variante en ataque y estar con la Selección de Ecuador le hubiera venido bien para la inestabilidad que viene viviendo en los últimos meses. Su fichaje a Rusia también se terminó cayendo por una aparente lesión en su rodilla.

Los extremos que convocó la Selección de Ecuador

Ahora con la baja de Gonzalo Plata, a Gallardo le quedan los siguientes extremos en la lista de la Selección de Ecuador: Keny Arroyo, Anthony Valencia y Alan Minda son candidatos a quedarse con el lugar de Plata en el once titular de Ecuador.

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