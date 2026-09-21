Este lunes 21 de septiembre de 2026 se reveló que el fútbol colombiano ya recibió una oferta para dejar WIN Sports ahora que su contrato termina. No obstante, aún eso está muy lejos de confirmarse, pero sí se supo cuál es la ambiciosa oferta que llegó al club.

La millonaria oferta que llegó a la DIMAYOR

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra y Alejandro Pino hace varios meses, la DIMAYOR recibió una oferta de 90/100 millones de dólares por parte de un consorcio liderado por Mauricio Correa, donde también estaría MediaPro y un Fondo Árabe. Fue una oferta que recibió la aprobación de los equipos. Sin embargo, no trascendió si los equipos votaron a favor o en contra de la misma

En medio de los detalles de la propuesta para cambiar de dueño de los derechos de TV del fútbol colombiano, Sierra también reveló que esta es de 7 años y la idea también sería sublicenciar los derechos de TV y venderlos a otras empresas.

Los derechos de TV de Colombia están en licitación. (Foto: @nacionaloficial)

Por otro lado, se ha detallado en varias ocasiones que aunque la propuesta sea aceptada por la DIMAYOR, esto no quiere decir que ya se terminó el acuerdo con WIN Sports. Aunque el contrato original termina el 31 de diciembre de 2026, WIN tiene el derecho de igualar la oferta que le hayan hecho a la DIMAYOR y por ende quedarse con los derechos de transmisión por los siguientes años.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Ahora mismo así está la tabla de posiciones del fútbol colombiano, en medio de todos los rumores que implican a los canales que transmitirían el FPC en los siguientes años:

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En síntesis: