Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Liechtenstein vs. Lithuania, Liga de Naciones
Liechtenstein vs. Lithuania, Liga de Naciones

El jueves 24 de septiembre se abre la fecha 1 de la Liga de Naciones con un duelo entre dos selecciones que llegan golpeadas por los resultados recientes.

No hay grandes expectativas de gran nivel futbolístico, pero arranca una competencia que reparte puntos y algo de prestigio en el fútbol europeo menor.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein no gana hace rato y lo confirman sus últimas presentaciones: cayó 0-2 ante Cyprus de local, 0-2 como visitante frente a Andorra y 1-4 contra Aruba. La diferencia de gol en contra empieza a pesar y el funcionamiento colectivo no aparece.

Lituania tampoco atraviesa un buen momento aunque llega como favorito. Perdió 0-1 con Estonia como visitante, rescató un empate 1-1 de local ante Latvia y antes había caído 0-2 con Georgia. Necesita reencontrar la solidez que supo tener frente a este rival en el historial.

El historial entre Liechtenstein y Lituania

Los antecedentes son claramente favorables a Lituania: de seis enfrentamientos se quedó con cuatro triunfos, hubo un empate y apenas una vez ganó Liechtenstein. En el global de goles también manda el equipo lituano, con 8 tantos a favor contra 3 en contra.

El duelo más reciente entre ambos fue en 2013, cuando Lituania se impuso 2-0. Antes de eso, en 2012, también había ganado por el mismo resultado como visitante.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
10/09/2013 Lituania vs. Liechtenstein 2-0 UEFA World Cup Qualifiers
12/10/2012 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2011 Lituania vs. Liechtenstein 0-0 UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011 Liechtenstein vs. Lituania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
30/04/1997 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
09/10/1996 Lituania vs. Liechtenstein 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Liechtenstein todavía no suma en el torneo.
  • Lituania todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones