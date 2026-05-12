El apodo del Bayern Múnich a Luis Díaz por aumentar las ventas en un 400 por ciento

¿El verdadero rey del marketing en Alemania? Conoce el increíble apodo del Bayern a Luis Díaz por subir las ventas un 400 por ciento. Lee aquí.

La primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich fue una auténtica sensación. ‘Lucho’ no solo la rompió en las canchas, también hizo que la ventas aumentaran un 400 por ciento desde Colombia, así que al equipo alemán no le quedó alternativa que ponerle un apodo épico.

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A pesar de que tenía 28 años cuando lo firmaron con pocas posibilidades de reventa para recuperar los 75 millones de euros con bonificaciones que le pagaron al Liverpool, la confianza del Bayern Múnich con Luis Díaz fue tal que lo contrataron hasta el 30 de junio de 2029.

En la cancha, ‘Lucho’ Díaz respondió de gran manera con 47 contribuciones de gol (26 goles y 21 asistencias) hasta el partido Bayern Múnich vs. FC Colonia del sábado 16 de mayo a las 8:30 A.M. ¿Y fuera de los terrenos de juego? Los resultados fueron aún más impresionantes.

Bayern y un apodo a Luis Díaz por aumentar las ventas en un 400 por ciento

Esta es la nueva camiseta del Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Rouven Kasper, miembro del consejo de marketing del Bayern Múnich, habló sobre el efecto de Luis Díaz en el equipo alemán y apareció con el apodo perfecto: “Ha demostrado ser extremadamente valioso al ayudarnos a alcanzar nuevos públicos de nuevas y diferentes maneras. Díaz está actualmente entre nuestros cinco jugadores que más venden camisetas en todo el mundo esta temporada. Los pedidos desde Colombia aumentaron en más del 400%, y el tráfico a nuestra tienda online proveniente de ese país creció más del 200%. Esto se debe en gran parte al hecho de que Díaz es un héroe nacional en su tierra natal, un jugador que encarna el sueño de muchos jóvenes colombianos: ascender desde orígenes humildes y llegar a la cima del fútbol europeo. No es un camino fácil, pero ‘Lucho’ lo logró”.

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Esto cuesta la nueva camiseta del Bayern Múnich con el número de Luis Díaz

Bayern Múnich ya estrenó la camiseta de la temporada 2025-26 y de inmediato la gran pregunta fue: ¿Cuánto cuesta? Con el número ’14’ de Luis Díaz, la nueva piel del equipo alemán tiene un precio de 170 euros, más de 750.000 pesos colombianos.

Esto cuesta la nueva camiseta del Bayern Múnich. (Foto: fcbayern.com)

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En resumen

Luis Díaz es llamado “héroe nacional” por el marketing del Bayern tras su exitosa temporada.

es llamado por el marketing del Bayern tras su exitosa temporada. El Bayern pagó 75 millones de euros para asegurar a Díaz hasta junio de 2029 .

para asegurar a Díaz hasta . Las ventas en Colombia subieron 400% gracias al impacto del extremo como “héroe nacional”.