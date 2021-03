Real Madrid vs Celta EN VIVO: pronósticos, cuándo y dónde ver el partido por LaLiga en USA

Real Madrid vs. Celta EN VIVO ONLINE jugarán mañana, sábado 20 de marzo, a las 8: 15 a.m. (hora ET) por la fecha 28 de LaLiga Santander en el Estadio Balaídos. El encuentro será transmitido vía Fanatiz como beIN SPORTS; y, Sky HD para México. Todo sobre hora, cuándo ver y todos los detalles lo tendrás en Bolavip.

Real Madrid buscará seguir sumando puntos para seguir sumando puntos que lo saque del tercer lugar y desplazar al líder Atlético de Madrid y al Barcelona, mientras Celta de Vigo busca mantenerse dentro del juego y llevarse a casa los tres puntos.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Celta ONLINE en USA

Real Madrid vs. Celta EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 8:15 a.m. (ET) / 11:15 a.m. (PT) en Estados Unidos como a las 9:15 a.m. en México en Balaídos .

Día: 20 de marzo

Hora: 8:15 a.m. (ET) / 11:15 a.m. (PT) / 9:15 a.m. (México)

Donde: Balaídos

Real Madrid vs. Celta EN VIVO: Horarios ver en EE.UU.

Estados Unidos: 8:15 a.m. (ET) / 11:15 a.m. (PT)

México 9:15 a.m.

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

España: 4:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

Dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Celta en USA

El partido por la fecha 28 de LaLiga entre el Real Madrid y Celta a disputarse mañana y será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN SPORTS serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky HD hará lo propio en México.

En qué canal ver Real Madrid vs. Celta EN VIVO en USA

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax 2, SportsMax App

Honduras: Sky HD

Internacional: Facebook Live, Bet365

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Celta: formaciones probables

Celta: Iván Villar; Mallo, Araujo, Murillo, Aarón; Tapia, Brais, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Raos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Benzema y Vinicius.

Real Madrid vs. Celta pronósticos en Estados Unidos:

Para las casas de apuestas para Estados Unidos, Real Madrid es el favorito de este encuentro dado que ha tenido un gran desempeño en este campeonato. Por otro lado, estiman que hay más probabilidad de un empate (cuota de +290) que el triunfo de Celta (+340).

Resultados FanDuel Real Madrid -135 Empate +290 Celta +340

*Cuotas cortesía de FanDuel.

