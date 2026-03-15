Thomas Muller lanza viral comentario a James Rodríguez ¿se pasó de gracioso?

El posible debut de James Rodríguez en el Minnesota United tendrá enfrente al Vancouver de Thomas Muller. El alemán, ex compañero del colombiano en el Bayern Múnich, le lanzó un viral comentario al volante.

“Me sorprendió que haya elegido a Minnesota porque en Múnich él contaba historias sobre el frío, de que se congelaba en invierno (…) No estoy seguro, tal vez ha intentado un estilo diferente de vida, no lo sé”, señaló Müller entre risas previo al partido.

Con esto el volante y delantero ironizó sobre una supuesta queja que había hecho James de su momento en Alemania. Desde hace años señalaron que el ex Real Madrid dejó Europa por el frío.

El jugador continuó e incluso detalló un comentario que le hará al ex Everton, Real Madrid entre otros. “Estoy ansioso de preguntarle a James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaría estar en las áreas más cálidas”.

James Rodríguez lleva más de cien días sin jugar y por fin este domingo el colombiano pondría fin a su sequía de minutos desde que dejó Club León de México en diciembre.

Día y hora del duelo James vs. Müller en Vancouver Whitecaps ante Minnesota United

Cuando lo relojes marquen que son las 3:30 P.M. del domingo 15 de marzo no solo se dará el debut de James Rodríguez en la MLS, también se vivirá el vibrante duelo entre el ’10’ colombiano y Thomas Müller en Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United en el estadio BC Place.

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James y Muller fueron compañeros en Alemania. Foto: Getty.

En resumen