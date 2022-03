El futuro del fútbol ruso sigue en discusión mientras continúa el conflicto bélico en Ucrania. Todos los equipos de Rusia (clubes y selecciones) están suspendidos de forma indefinida, pero la FIFA aún debe discutir el tema. Este 30 de marzo habrá una reunión del Consejo que puede ser determinante.

El Consejo de la FIFA se reunirá este miércoles 30 de marzo en la ciudad de Doha. Uno de los puntos agendados para la reunión es la ratificación de las sanciones impuestas sobre ls equipos afiliados a la Unión del Fútbol de Rusia (RFU), que fueron acordadas a inicios del mes de marzo.

Vale recordar que, como medida de presión para frenar el ataque militar contra Ucrania, todos los equipos rusos fueron descalificados de todas las competencias de UEFA y FIFA de forma indefinida. La RFU apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero estos acabaron apoyando la sanción.

¿Desafiliados de la FIFA?

Según informa el diario AS, la decisión más drástica que podría tomar la FIFA sería retirar a Rusia su membresía. Si bien el organismo no suele recurrir a esta medida, no sería la primera ocasión. En la década de 1970, Sudáfrica fue excluida por temas de racismo.

Desde la RFU aseguran que no hay injerencia del gobierno de Vladimir Putin en asuntos de la Federación. Por ende, se mantienen optimistas ante la amenaza de desafiliación. Sin embargo, el cese de las sanciones no parece un escenario probable para esta reunión del Consejo de la FIFA.