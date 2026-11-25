Vasco de nacimiento e internacional con Venezuela, repasó una de las acciones más severas que sufrió Messi en España. Agradece que no hubiera VAR.

Athletic Club de Bilbao, Fulham, Middlesbrough, Sporting, Independiente y Cerro Porteño. Así fue la carrera de Fernando Amorebieta, acostumbrado a jugar contra los mejores jugadores de este siglo, quien en una entrevista con Los Fulanos a lo largo de las últimas horas repasó una de las entradas más duras que le dio a Lionel Andrés Messi.

“Es un despeje de puntera que dejo pasar el pie. El otro viene como un cohete, se resbala un poco y no me da tiempo a bajar la pierna. No pitó ni falta, hoy sería roja. En directo yo me doy cuenta y digo ‘la que he liado’. Vi que no pitó ni falta y me dije ‘al menos he librado’ porque le vi a Messi en el suelo y se le veía un taquito medio clavado (en la cara)”, explica el director deportivo del Arenas en la tercera española. Fue en un 1-1 en la 2009-10.

Amorebieta se refiere a una entrada con los tacos por delante que impactó en la cabeza de Messi. Todo ello en una imagen que recorrió el planeta durante varios días y que dio para diferentes críticas en medios de comunicación. Un par de años más tarde le ocurriría algo similar con Andrés Iniesta. Créanlo o no, pero el goleador de España en la final del año 2010 terminaría siendo el silbado al entender que estaba simulando.

“Si hubiera VAR en la de Messi me habrían sacado roja y la otra (la de Iniesta) podría ser amarilla. Era un mal control, se me va largo, campo mojado, me tiro en segada, pero en ningún momento voy con los tacos. Voy con los pies bajados y me sacan roja”, analiza Amorebieta alrededor de 2 de las acciones más famosas de su carrera. Por supuesto, afirma que nunca hubo intención de lesionar a ninguno de los nombres expuestos.

Amorebieta recordó su famosa entrada sobre Messi: GETTY

Años después de dichas faltas, el exdefensor central terminaría amargando a Messi en un encuentro de eliminatorias donde marcaría el gol de la victoria para Venezuela. A pesar de haber nacido en el País Vasco, contaba con la nacionalidad del país sudamericano. Un hecho que también le dio la posibilidad de disputar partidos en Independiente de Avellaneda y Cerro Porteño. Más de una década después, una de las acciones que más pudieron haber cambiado la carrera y vida de Lionel.

Publicidad

Datos claves