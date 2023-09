A Cristiano Ronaldo no se le da el gol en la Champions Asiática: Al Nassr debuta con triunfo ante Persépolis

Al Nassr inicia su camino en la Liga de Campeones de la AFC con un buen triunfo en su visita a Teherán. Le ganó a Persépolis por 2-0 gracias a los goles de Abdulrahman Ghareeb y Mohamed Qassam. Todavía no se le da el gol a Cristiano Ronaldo en esta Champions asiática.

Partido muy duro le tocó al conjunto de Luís Castro en su presentación en este certamen. Lo había dicho el propio entrenador portugués en la previa. “Se enfrentan los dos equipos más duros del grupo“, dijo. Y fue tal cual. Persépolis le planteó un juego muy tosco a los saudíes y, por momentos, con pierna fuerte.

Al Nassr, aún así, tuvo situaciones claras. Cristiano Ronaldo tuvo dos ocasiones muy claras de gol. Un cabezazo en soledad casi en el área chica pudo haber sido el 1-0 y su estreno goleador en esta Champions Asiática. Sin embargo, se la entregó a las manos del arquero. Minutos después, no alcanzó un centro bajo en el área chica.

Aparecieron los goles en la segunda parte

Persépolis no pudo contrarrestar el embate de Al Nassr en la segunda mitad. Antes de los diez minutos de juego, se fue expulsado Milad Sarlak, lo que provocó que tengan que defenderse más de lo que pudiesen atacar a su rival. Y eso lo aprovecharon los de Cristiano y compañía.

Primero, al minuto 62 de juego, tras un pase de CR7, Brozovic llegó al fondo y mandó un centro que aprovechó Ghareeb para marcar el 1-0. Al Nassr hizo justicia en el marcador, aunque le costó horrores ponerse en ventaja.

Persépolis siguió con su resistencia, pero diez minutos después, el conjunto de Riad llegó al segundo gol. Mohamed Qassam marcó el 2-0 con un zurdazo tremendo para vencer al arquero Beiranvand.

Sobre el final del partido, Cristiano Ronaldo mostró una mueca de pocos amigos al salir reemplazado. No evidenció problemas físicos, pero el no haber convertido lo dejó con un sabor amargo. Ya había jugado por la fase de clasificación a esta fase de grupos, ante Shabab Al Ahli, y no pudo marcar (sí dio una asistencia). Dos partidos y sin goles en este certamen.

Al Nassr comienza la Liga de Campeones de la AFC con un buen triunfo como visitante y ante el que, se supone, es su rival directo en la lucha por el primer lugar del grupo. Los goles de Cristiano Ronaldo deberán esperar para los próximos encuentros.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

De acuerdo a los datos del portal Transfermarkt, en 25 partidos jugados con Al Nassr desde su llegada en enero, el portugués lleva un total de 21 goles marcados (no cuentan los partidos jugados por la Copa de Campeones Árabe). En esta temporada de la Liga Profesional Saudí, lleva siete goles en cinco juegos disputados.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo el próximo partido de Al Nassr?

Tras el partido ante Persépolis, Al Nassr tendrá acción en pocos días. Jugará por la Liga Profesional Saudí el próximo viernes 22 de septiembre ante Al Ahli, que cuenta con grandes figuras como Riyad Mahrez, Franck Kessié, Gabri Veiga, Édouard Mendy, entre otros.